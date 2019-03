Könisgbronn Kita-Neubau: Kosten schon 120.000 Euro zu hoch

Könisgbronn / Gerhard Stock

Die stark gestiegenen Baupreise schlagen auch auf Königsbronns größtes Vorhaben durch.

Weitere Arbeiten im Umfang von 1,37 Millionen Euro gab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für den geplanten Neubau des Paul-Reusch-Kindergartens in Auftrag. Neu gebaut wird am altbekannten Standort an der Paul-Reusch-Straße, der Abbruch des 1928 eingeweihten und seinerzeit von dem Industriellen Paul Reusch gestifteten Gebäudes hat bereits begonnen.

Aufgrund der stark gestiegenen Baupreise könne der vorgesehene Kostenrahmen für das auf insgesamt rund drei Millionen Euro taxierte Neubauvorhaben nicht gehalten werden, teilte Ortsbaumeister Jörg Bielke mit. Um etwa 120 000 Euro liege man derzeit über dem Limit der Kostenberechnung. Knapp zwei Drittel der 28 verschiedenen Gewerke und damit ein Auftragsvolumen von 1,737 Millionen Euro sind mittlerweile unter Dach und Fach, Mitte des Jahres sollen dann vollends die restlichen Aufträge vergeben werden. Finanzieren will die Gemeinde die Kostenüberschreitung durch „überplanmäßige Ausgabe“, letztlich durch Zugriff auf die Rücklage.

„Hitzige Baukonjunktur“

Während vom Rohbau bis zur Endreinigung der Gemeinderat mit einer Ausnahme jeweils zwischen mehreren Anbietern wählen konnte und sich stets für das günstigste Angebot entschied, gelang das bei den Elektroarbeiten nicht. Nur ein Betrieb legte hierzu überhaupt eine Offerte vor, die jedoch die Kostenberechnung um satte 51 Prozent überstieg. „Viel zu teuer, aber symptomatisch für die hitzige Baukonjunktur“, befand man am Ratstisch und beschloss in der Hoffnung auf bessere Preise eine neue Ausschreibung, trotz des Risikos, dass dieser Schuss auch nach hinten losgehen kann. Die meisten Angebote, nämlich fünf, waren für die Wärmedämmung eingereicht worden, die wenigsten, nämlich nur eines fürs Außengerüst.

Mit rund 680 000 Euro war der Rohbau im jüngsten Vergabemarathon der größte Einzelposten, vier Angebote lagen dafür vor und der Gemeinderat entschied sich hier für die Firma Brenner aus Ederheim. Für knapp 200 100 Euro wird die Heidenheimer Firma Sträßle die Fensterarbeiten erledigen und die Nattheimer Firma Tix für gut 122 000 Euro den Metallbau bewerkstelligen.

Vermisst wurden von manchem Ratsmitglied Angebote von Königsbronner Firmen. „Solche sind nicht dabei, die Königsbronner Betriebe offenbar ausgelastet“ bekundete hierzu auf Nachfrage der Ortsbaumeister.