Auftanken und den Blick weiten hieß es für die Kirchengemeinderäte der evangelischen Kirchengemeinde Bolheim.

nter dem Motto „Eine klare Sicht bekommen – Gutes für Körper und Geist“ kamen die Kirchengemeinderäte der evangelischen Kirchengemeinde Bolheim in Fellbach zusammen. Beim gemeinsamen Abendessen und geistlichen Abend fanden sie Raum aufzuatmen, sich auszutauschen und aufzutanken.

Zudem besuchte der Kirchengemeinderat aus Bolheim den „Kirchengemeinderatstag“ der evangelischen Landeskirche in Württemberg, dem insgesamt etwa 1000 Kirchengemeinderäte gefolgt waren. Dabei dankte Landesbischof Frank Ottfried July den Kirchengemeinderäten: „Sie zeigen, dass Glaube und Kirche es Ihnen wert ist, einen wichtigen Platz in Ihrem Leben einzunehmen. Sie machen ernst mit unserer Kirche und machen unsere Kirche erst zur Volkskirche – zusammen mit den 150 000 Ehrenamtlichen“. In den kirchlichen Gremien kämen Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten und Erfahrungen, unterschiedlicher Frömmigkeit und unterschiedlichen biblischen Ansichten zusammen, um gemeinsam Gemeinde zu gestalten. July sieht diese Vielfalt als Bereicherung, aber auch aus Herausforderung. Christliche Gemeinschaft lasse den Glauben wachsen und sei kein Selbstzweck – weder im Kirchengemeinderat noch in der Kirchengemeinde, betonte July.

Kirchenwahl am 1. Advent

Inge Schneider, die Präsidentin der württembergischen Landessynode (das demokratisch verfasste Kirchenparlament der Landeskirche), nahm deutlich Bezug auf die Kirchenwahl am 1.Advent 2019. An diesem Tag werden vor Ort die Kirchengemeinderäte und auf landeskirchlicher Ebene die Synodalen gewählt. Schneider ist wichtig: Wer Menschen für die Kirchengemeinderatsarbeit motivieren möchte solle sich nicht von der Frage leiten lassen: „Wer passt zu uns?“ Vielmehr gelte es zu fragen: „Wer fehlt, damit wir andere erreichen?“

Auf dem „Marktplatz der Ideen“ informierten sich die Besucher über neue Impulse für die Arbeit mit Älteren, die Kirchenwahl 2019, den Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund oder das Bibelmuseum „Bibliorama“. In insgesamt 22 Workshops diskutierten sie unter anderem über zukunftsfähige Immobilienkonzepte für Kirchengemeinden, die Nutzung von Neuen Medien für Verkündigung und Gemeindeaufbau oder die Kandidatengewinnung für die Kirchengemeinderatswahl.

Für die Unterhaltung sorgten der Stuttgarter Bezirksbläserkreis, Kabarettist Christoph Sonntag, die Hanke Brothers und das LUX Kollektiv stellte erstmalig den Song „Wir sind dein Meisterwerk“ zur Kirchenwahl vor.