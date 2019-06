Die Elternbeiträge steigen in den Nattheimer Kindergärten für 2019/20 um drei Prozent an.

Wie kürzlich schon in Niederstotzingen beschlossen, hebt auch die Gemeinde Nattheim ihre Kindergartenbeiträge zum September 2019 um drei Prozent an. Damit folgt die Verwaltung einer Empfehlung von Gemeindetag, Städtetag, Kirchenleitungen und den kirchlichen Fachverbänden, die besagt, dass ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch die Elternbeiträge anzustreben sei. In Nattheim, erklärte Hauptamtsleiter Matthias Hauf auf Nachfrage, komme man auf nicht ganz 15 Prozent – „wir sind also schon eine eher soziale Gemeinde, was das angeht.“

Die Erhöhung, die mit einer Gegenstimme beschlossen wurde, gilt zunächst für ein Jahr. „Wie auch in den Vorjahren werde ich mich dagegen aussprechen. Meiner Meinung nach tragen beitragsfreie Kindergärten am ehesten dazu bei, dass alle Kinder an diesem Angebot teilhaben können“, sagte Günther Paschaweh (SPD/Unabhängige).

Höhere Beiträge auch in der Krippe

In den Regelkindergärten wird der Beitrag für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind nun aber erst einmal von 126 auf 130 Euro steigen, für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren werden es 100 statt wie bisher 97 Euro, für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren erhöht sich der Beitrag von 65 auf 67 Euro und für ein Kind aus einer Familie mit vier oder mehr Kindern unter 18 Jahren sind es künftig 24 statt 23 Euro.

In den Krippe-Gruppen betragen die Elternbeiträge auch wie bisher 90 Prozent der Empfehlung. Das bedeutet, dass die Kosten für ein Kind von 331 auf 340 Euro steigen, bei zwei Kindern sind es 253 anstatt wie bisher 247 Euro, bei drei Kindern zahlen die Eltern pro Kind nicht mehr 168 Euro, sondern 173 Euro pro Kind und bei vier oder mehr Kindern sind es 70 anstatt 68 Euro. Bei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten wird zudem ein Zuschlag von 20 Prozent erhoben.

Ebenfalls angepasst wurde der Pauschalbetrag für das Mittagessen im „Timba“. Für das Jahr 2019/20 werden nun 55 Euro statt wie bisher 52 Euro fällig – „daran verdient die Gemeinde nichts, es werden damit nur Sachkosten gedeckt, nicht die Personalkosten“, so Hauf.