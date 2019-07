Die Bolheimer Kinder hatten sich einen Super-Samstag für ihr Fest ausgesucht.

Irgendwie musste man an der Buchfeld-Grundschule eine Vorahnung gehabt haben. Für das Kinderfest am Samstag hatte sich eine Klasse Afrika als Thema gewählt. Entsprechend luftig konnten sich diese Kinder mit ihren schwarzen Perücken in den Zug einreihen, der um 13 Uhr in praller Sonne und bei 30 Grad seinen Lauf zum hoch gelegenen Kinderfestplatz nahm. Die Schlechtwetterkommission hatte an diesem Vormittag wirklich nichts zu beraten gehabt.

Eher hätte man sich gewünscht, dass die von der Wintersportabteilung des SV Bolheim auf einem Wagen mitgeführte Schneekanone wirklich echt gewesen wäre. Dass einige Zuschauer mit Wasser spritzten, war diesmal sehr willkommen.

Bunt und fröhlich

Mit zwei Böllerschüssen war der Zug der Kindergarten- und Schulkinder auf den Weg geschickt worden, der heuer unter dem Motto „Musik ist Trumpf“ stand. Bunt und fröhlich ging es zu, mit viel Phantasie und Liebe waren die Kostüme vorbereitet worden. Neben dem Sportverein und der Jugendfeuerwehr hatte auch die Grund- und Förderschule einen Festwagen vorbereitet. Für Bürgermeister Daniel Vogt war es der erste Kinderfest-Einsatz in seiner neuen Heimat Herbrechtingen gewesen. Nur ein kleiner Hund konnte nicht so recht Freude an alledem finden. Als die Musiker im Zug aufspielten, flitzte er in Windeseile davon.