Ab dem 1. September müssen Eltern mehr für Kita-Plätze bezahlen. Dabei bleibt Herbrechtingen jedoch weiterhin an der Untergrenze des finanziell Möglichen.

Eltern müssen künftig für die Kinderbetreuung in Herbrechtingen tiefer in die Tasche greifen als bisher: Der Gemeinderat beschloss bei seiner Sitzung vergangene Woche die Erhöhung der Elternbeiträge.

Hintergrund war dabei die Empfehlung des baden-württembergischen Gemeindetags sowie der kirchlichen Landesverbände. Mit der Erhöhung der Elternbeiträge sollen die durch Tarifanpassungen gestiegenen Kosten der Träger abgedeckt werden können. Der Empfehlung folgend beschloss der Gemeinderat, dass die Elternbeiträge ab September drei Prozent höher ausfallen werden als bislang.

Beträge weiterhin niedrig halten

Damit bleibt Herbrechtingen an der Untergrenze des Möglichen: Niedriger können die Kosten für die Eltern im Prinzip nicht gedrückt werden. Denn eigentlich sollen sich alle Gemeinden landesweit darum bemühen, dass rund 20 Prozent der Betriebsausgaben der Kindergärten durch Elternbeiträge gedeckt werden können.

Davon ist ist man in Herbrechtingen jedoch weit entfernt: „Doch die Träger vor Ort kommen mit der Finanzierung momentan noch ganz gut zurecht, deshalb wollen wir die Kindergartenbeiträge so lange wie möglich so niedrig halten wie es geht“, sagte Joachim Kuhn, der im Rathaus der Ansprechpartner für Schul- und Kindergartenangelegenheiten ist.

Kosten sind hoch genug

Im Gemeinderat stieß das auf breite Zustimmung: „Der Kindergartenbeitrag ist ohnehin bereits teuer genug und für manche Eltern kaum bezahlbar“, sagte CDU-Stadträtin Susanne Niesel. Viele Eltern, die eigentlich Anspruch auf finanzielle Unterstützung hätten, wüssten zudem nichts von den Angeboten – oder würden sich schämen, diese in Anspruch zu nehmen.

„Andere Länder können bereits eine kostenfreie Kinderbetreuung zur Verfügung stellen und wir müssen die Gebühren für die Eltern seit Jahren immer weiter erhöhen“, sagte Stadträtin Annette Rabausch von den Freien Wählern zu der vom Gemeinderat mit einer Enthaltung beschlossenen Gebührenerhöhung.

So hat Berlin als erstes Bundesland im August 2018 die Kitagebühren komplett abgeschafft. Auch andere Länder sind diesbezüglich auf dem Vormarsch, etwa Nordrhein-Westfalen. Dagegen wurde in Baden-Württemberg erst im März dieses Jahres ein Volksbegehren für gebührenfreie Kitas gestoppt.

Geld kommt Trägern zugute

Die im Gemeinderat beschlossene Anpassung der Elternbeiträge kommt in voller Höhe den jeweiligen Kindergartenträgern zugute und betrifft sowohl kommunale als auch kirchliche Einrichtungen. Auch weiterhin müssen Eltern nur elf Monatsbeiträge entrichten, da der August gebührenfrei bleibt. Für Eltern, die finanzielle Unterstützung brauchen, gibt es soziale Ermäßigungen bei den Kindergartenbeiträgen.