Ausprobieren, mitmachen, zuhören und sich beraten lassen – das konnte man am Infotag der Musikschule Gerstetten in der Turn- und Festhalle und der Schule. Eingeleitet wurde der Tag in der „Instrumentenarena“ durch die Hände, Füße und Stimmen der Kinder der Gruppen „Fit mit Musik“. Danach beeindruckten die Blockflötenspieler und die Musikschullehrer stellten die Vielfalt an Instrumenten vor. Beinahe alle Instrumente plus Gesang werden in der Musikschule unterrichtet, dementsprechend vielfältig waren die Möglichkeiten für die Nachwuchsmusiker, sich auszuprobieren.