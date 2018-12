Königsbronn Kinder besingen Weihnachten in aller Herren Länder

Königsbronn / Laura Strahl

Das Kränzlesingen hat in Königsbronn längst Tradition – entsprechend voll war es am Donnerstagabend in der Klosterkirche.

Freilich waren viele Eltern gekommen, um ihren Kindern zu lauschen. Unter dem Motto „Unser kleiner Stern“ hatten die Schüler Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern einstudiert.

Außerdem beschrieben die Kinder die Festtagstraditionen der Nationen. Von Großbritannien war über Russland und Schweden (Bild) bis hin zu Deutschland alles vertreten.

Übrigens: Die zweite Königsbronner Tradition, das Kränzlebacken, kam dieses Jahr ebenfalls nicht zu kurz. Bereits am Vormittag waren die Achtklässler in der Gnaier-Backstube in Schnaitheim fleißig gewesen, sodass die Kränzle am Abend verteilt werden konnten.