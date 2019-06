Laut Bundesverkehrsministerium kommt der Lückenschluss Hermaringen-Brenz im Juli in den Straßenbauplan.

Anfang Juni schilderte ein Artikel in der Heidenheimer Zeitung, dass die Prüfung für den Lückenschluss bei der B 492 zwischen Hermaringen und Brenz durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) noch andauere. Der CDU-Wahlkreisabgeordnete Roderich Kiesewetter hat sich nun beim BMVI über den Sachstand informiert.

„Nach Auskunft des Bundesministeriums ist die fachtechnische Durchsicht und Beurteilung der von der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg (SBV BW) vorgelegten Kostenfortschreibung bereits abgeschlossen“, so Kiesewetter in einer Pressemitteilung. Die von der SBV BW im Dezember 2018 vorgelegten Unterlagen seien hierbei auf Forderung des BMVI zum Teil überarbeitet bzw. ergänzt worden. Zur Beurteilung seien zuletzt am 27. Mai 2019 und am 12. Juni 2019 weitere Unterlagen von der SBV vorgelegt worden. Die Um- und Ausbaumaßnahme werde laut Ministerium voraussichtlich bis Anfang Juli in den Straßenbauplan 2019 eingestellt.

Danach könne die SBV BW mit der Ausschreibung der Arbeiten beginnen. Von der baden-württembergischen Straßenbauverwaltung werde ein Baubeginn in diesem Jahr angestrebt. Kiesewetter: „Wenn alle Beteiligten sinnvoll zusammenarbeiten, bin ich zuversichtlich, dass der Lückenschluss in greifbare Nähe rückt.“