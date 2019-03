Der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter (CDU) besuchte kürzlich den Sontheimer Bürgermeister Matthias Kraut.

Bei einem Informationsgespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter (CDU) im Sontheimer Rathaus berichtete Bürgermeister Matthias Kraut, dass die Gemeinde ein leichtes Bevölkerungswachstum verzeichnet und eine rege Nachfrage nach Bauplätzen besteht.

Unter anderem sagte Kiesewetter seine Unterstützung bei der Beschaffung von dringend benötigten Fördermitteln von Bund und Land zu. Denn, wie Kraut betonte, stelle der Erhalt und die Modernisierung der kommunalen Infrastruktur die Gemeinde vor „enorme finanzielle Herausforderungen.“ Die rechtzeitige Bereitstellung von Bauplätzen habe in Sontheim eine hohe Priorität. Zudem seien drei Projekte an verschiedenen Standorten in Planung, die künftig das Angebot an barrierefreien Wohnungen deutlich erhöhen sollen.

Das passt laut Kiesewetter zu den Zielen der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik der Bundesregierung, die unter anderem den Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand und im Wohnungsumfeld fördere, damit der Bedarf von 2,9 Millionen altersgerechten Wohnungen bis 2030 gedeckt werden kann. pm