Königsbronn Hofmann ist neuer Kreis-SPD-Chef

Am Rande des SPD-Kreisparteitags

434 Mitglieder hat die SPD im Landkreis Heidenheim laut dem Regionalgeschäftsführer Stefan Oetzel aktuell. Diese Zahl sei schon höher gewesen – allerdings auch schon niedriger.



Die Quälereien, unter denen die SPD derzeit auf Landes- und Bundesebene leide, hätten zumindest die Parteikasse nicht erfasst. So berichtet der alte und neue Kassierer, Elmar Brändel. Man könne mit einer sehr guten Kassenlage ins neue Jahr gehen und habe auch schon Rücklagen für die kommenden Wahlkämpfe gebildet.



Helga Butter, langjährige SPD-Vorsitzende in Steinheim, bekam von Andreas Stoch die Willy-Brandt-Medaille verliehen. Mit dieser höchsten Auszeichnung der SPD für ehrenamtliche Arbeit würdigte Stoch ihre Arbeit in über 30 Jahren an der Spitze der Steinheimer Gemeinderatsfraktion.