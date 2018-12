Erding/Bolheim Totschlag-Prozess: Was wusste der Chef in Bolheim?

Totschlag-Prozess: Was wusste der Chef in Bolheim?

Erding/Bolheim / Andrea Königl

Ein Angestellter einer Bolheimer Zeitarbeitsfirma wurde von Arbeitskollegen tot geschlagen. Der Geschäftsführer verweigert am Landgericht Landshut die Aussage.

Im Zweifel sind gern die Abwesenden schuld und die Anwesenden haben gar nichts bemerkt. Dieses Phänomen taucht auch im Prozess auf, der derzeit am Landgericht Landshut geführt wird. Aufgeklärt werden soll der Tod eines Ukrainers, der vor einem Jahr auf einem Kinoparkplatz in Erding von Arbeitskollegen derart massiv verprügelt wurde, dass er drei Wochen später seinen schweren Verletzungen erlegen war. Sowohl die fünf Tatverdächtigen wie die drei Opfer waren bei der Bolheimer Zeitarbeitsfirma EVB angestellt und an den Paketdienst GLS (General Logistik Systems) ausgeliehen.

Die Erste Strafkammer, will nicht nur klären, wer die tödlichen Verletzungen verursacht hat, es steht auch die Frage im Raum, ob die Schläger von ihren Vorgesetzten dazu angehalten worden sind. In der bisherigen Beweisaufnahme war immer wieder der Name eines Vorarbeiters als mutmaßlicher Drahtzieher des Überfalls aufgetaucht. Doch dieser Mann ist mittlerweile in sein Heimatland zurückgekehrt, wie der Personalleiter, ein gebürtiger Kasache, am vergangenen Mittwoch der Ersten Strafkammer mitteilte. Er selbst will von Ärger mit den späteren drei Opfern im Vorfeld und einer Schlägerei nichts mitbekommen haben.

Der Geschäftsführer der Firma machte von seinem Aussageverweigerungsrecht als Beschuldigter Gebrauch – gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Anstiftung zur Körperverletzung. Bliebe noch die Mutter des Personalleiters als alleinige Gesellschafterin. Doch die steht nicht auf der Zeugenliste.

Wie berichtet, waren alle fünf Angeklagte in der Nacht auf den 13. November 2017 auf dem Erdinger Kinoparkplatz. Hier saßen drei Kollegen von ihnen in einem Firmenwagen, den sie nicht mehr verlassen wollten. Das Fahrzeug diente ihnen als Faustpfand für ausstehende Lohnzahlungen.

Drei der fünf Männer sollen laut Anklage dann zugeschlagen haben. Zwei von diesen schwiegen zu Prozessbeginn zu den Vorwürfen. Der Dritte räumte ein, nach Beleidigungen des später verstorbenen Ukrainers zugeschlagen zu haben, bestritt aber einen Fußtritt.

Dass es eine Schlägerei unter seinen Mitarbeitern gegeben hat und einer der Männer schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, will der Personalleiter erst Tage später durch die Kripo erfahren haben. Auch der Geschäftsführer sei „schockiert“ gewesen. „Er hat mir beteuert, da keinen hingeschickt zu haben.“

Der Personalleiter hat nach einer Insolvenz die Leitung der Firma an den aktuellen Geschäftsführer abgegeben. Ob dieser nur formell Geschäftsführer sei, wollte Vorsitzender Richter Markus Kring wissen. Der gebürtige Kasache wehrte zunächst ab, räumte aber dann ein: „Ich schaue schon noch, dass alles läuft.“ Von Ärger mit den drei Männern habe er im Vorfeld nichts mitbekommen. Dagegen berichtete er von einem Anruf des Geschäftsführer am Wochenende, der ihm mitgeteilt habe, dass die drei abreisen wollen. „Heb ab, so viel Du kannst. Wenn es Ihnen nicht reicht, müssen sie nächste Woche kommen. Dann machen wir eine ordentliche Abrechnung“, habe er gesagt. Mehr sei da nicht gewesen.

Der Geschäftsführer, aus Moldawien stammend, verweigerte aufgrund der gegen ihn laufenden Ermittlungen die Aussage. Er machte aber Angaben zu dem Vorarbeiter, der die drei Opfer, die im Raum Nürnberg eingesetzt waren, am Tattag in eine Arbeiterunterkunft nach Taufkirchen gebracht haben soll, ehe es weiter nach Erding ging. Er gab an, dass dieser mit etlichen Männern vor einem Monat abgereist ist. Mit einer Rückkehr des Mannes rechne er nicht, so der 28-Jährige. „Er hatte einen Anhänger an seinem Auto.“

Der Prozess wird kommenden Mittwoch fortgesetzt.