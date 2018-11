Königsbronn Keine neue Beleuchtung am Brenzursprung

Keine neue Beleuchtung am Brenzursprung

Königsbronn / Gerhard Stock

Eine kostspielige Erneuerung des Lichterglanzes noch in diesem Jahr findet im Königsbronner Gemeinderat kaum Befürworter.

Mit großer Mehrheit abgelehnt hat der Königsbronner Gemeinderat den Vorschlag der Verwaltung, noch in diesem Jahr die veraltete Weihnachtsbeleuchtung am Brenzursprung durch ein zeitgemäßes Arrangement zu ersetzen. Zum einen die vergleichsweise hohen Kosten von rund 33 000 Euro und zum anderen die Tatsache, dass der Vorschlag kurzfristig zur Entscheidung vorgestellt worden war, gefielen dem Gremium nicht.

Auf Antrag von Ratsmitglied Claudia Gambuti (SPD) wurde das von Bürgermeister Michael Stütz am Ende der Tagesordnung unter „Verschiedenes“ vorgetragene Anliegen deshalb auf nächstes Jahr verschoben.

Vielen ging’s zu schnell

Ihr gehe das alles zu schnell, über ein so öffentlichkeitswirksames Projekt dürfe man nur gut vorbereitet und wohlüberlegt befinden, begründete Gambuti ihren Vorstoß. Zuvor hatte auch Felix Kluge (Unabhängiger Wählerblock) Unbehagen geäußert angesichts dessen, dass das Ansinnen auf die Schnelle beschlossen werden solle. Abgesehen davon empfehle es sich angesichts des Preises dringend, ein Alternativangebot einzuholen.

„Okay“, lenkte der Bürgermeister schließlich ein. Dann könne eben erst 2019 die aus seiner Sicht sehr wünschenswerte sofortige Erneuerung der stark in die Jahre gekommenen Weihnachtsbeleuchtung erfolgen. Worüber dann allerdings der „neue“ Gemeinderat entscheiden werde, merkte Stütz im Blick auf die Kommunalwahlen im Mai 2019 noch an.

Dauerhafte Halterungen

Die Gemeindeverwaltung hatte im Vorfeld vorbereitende Gespräche mit einem Anbieter geführt, der zum Beispiel auch große Kaufhäuser zu seiner Kundschaft zähle und in Sachen stimmungsvolle Beleuchtung im Prinzip alles möglich machen könne. „Wir haben uns jedoch viel Mühe gegeben, einen guten Mittelweg zu finden, auch im Blick auf die Stromkosten“, berichtete Stütz und präsentierte einige Ansichten. Die das Rathaus, die Hammerschmiede und eine freistehende Eiche umfassende neue Beleuchtungsanlage dürfe nicht überladen wirken, weniger sei oft mehr.

Trotzdem sei sie nicht gerade billig – etwas Besonderes habe eben seinen Preis. „Die Halterungen werden dauerhaft montiert, das heißt, die Ketten bleiben das ganze Jahr über dran“, wies Ortsbaumeister Jörg Bielke auf eine wichtige Zusatzkomponente hin. In der Diskussion stießen insbesondere die großen bunten Schwimmkugeln auf Kritik, die in der Brenz vor der Hammerschmiede zu Wasser gelassen das Auge der Betrachter erfreuen sollen und auch „ein gewisses Hochwasser aushalten“ müssten. Derlei Kitsch aus dem Disneyland habe am Brenzursprung nichts zu suchen, hieß es dazu beispielsweise barsch aus der Ratsrunde.

Auf Zustimmung stieß einerseits der Gedanke, dass man sich bei neugestalteter Beleuchtung dann künftig den Weihnachtsbaum beim Rathaus sparen könne. Andererseits aber sei die historische Hammerschmiede bereits sehr gefällig beleuchtet und bedürfe als schöner, schlichter Altbau keiner zusätzlichen Effekte. Und: Für eindeutig zuviel des Guten hielte man es ferner, bekämen auch noch die hier stehenden Straßenlampen einen Leuchtkörper draufgesattelt.

Bei Bedarf neu gewickelt werden müsste die ebenfalls dauerhaft angebrachte Lichterkette, mit der die freistehende Eiche ausgestattet werden könnte. Zwar handele es sich um ein mitwachsendes Exemplar, doch sei deren Dehnfähigkeit begrenzt. Im jetzigen Angebot enthalten sei jedoch nur die Erstwicklung, so die Verwaltung.

Die Dauer-Halterungen seien solide und kaum sichtbar, trat der Ortsbaumeister Befürchtungen entgegen, diese könnten die Ansicht der historischen Gebäude elf Monate im Jahr beeinträchtigen.

Dass ausgerechnet die Giebelfront des Rathauses jedoch ausgespart werde, sei dadurch begründet, dass die Anbringung der Halterungen hier nur unverhältnismäßig aufwendig zu machen sei. Auf lange Sicht empfehle sich auf jeden Fall dauerhafte Montage, denn bisher mache die Anbringung der Beleuchtung dem Bauhof jedes Jahr viel Arbeit: „Für Auf- und Abbau je eine Woche plus Hebebühne.“