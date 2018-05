Herbrechtingen Andreas Schmidt: Mit 51 Jahren zur Feuerwehr

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Was andere in seinem Alter tun, interessiert den Herbrechtinger eher weniger. Er hat sich vorgenommen, Feuerwehrmann zu werden und zu helfen.

„Nachdem ich endlich wieder ein ,normaler Mensch' bin, kann ich das jetzt machen“, sagt Andreas Schmidt mit funkelnden Augen. Der 51-Jährige war 16 Jahre lang mit teilweise grenzwertigen Arbeitszeiten im Einzelhandel tätig, hatte kaum Zeit, an ein Hobby zu denken. Vor einer Weile hat der Herbrechtinger schließlich seinen Job gewechselt. Jetzt wird er Feuerwehrmann. Im Herbst beginnt seine Ausbildung in Dischingen.

„Jeder redet immer vom Ehrenamt, aber keiner will es machen. Das war ein Grund für mich zu sagen, ich mach das jetzt. Ich möchte Menschen in Notsituationen helfen“, erklärt Schmidt eindringlich. Seine beiden Söhne sind bereits seit zwölf Jahren bei der Feuerwehr, „und ich habe das Ganze immer begleitet, weil ich sehr technikaffin bin“, aber zeitlich war es ihm nie möglich, mitzumachen.

Zu spät gibt es nicht

Nach dem Jobwechsel änderte sich das. So kam es, dass er beim Stadtfest im vergangenen Jahr am Stand der Feuerwehr aushalf. Als ein Kamerad ihn darauf ansprach, warum er noch nicht eingetreten sei, lautete Schmidts Antwort: „In meinem Alter ist das doch zu spät.“ Das verneinte besagter Feuerwehrmann vehement und lud Schmidt ein, mal eine Übung anzuschauen.

Gesagt, getan. „Anfangs war ich skeptisch, was die Akzeptanz der anderen Feuerwehrleute betrifft. Aber ich wurde so herzlich aufgenommen und sofort integriert“, erzählt der 51-Jährige erfreut. Mittlerweile hat er schon sechs oder sieben Übungen mitgemacht, ist Feuerwehranwärter und restlos begeistert: „Rein äußerlich bin ich nicht von einem ausgebildeten Feuerwehrmann zu unterscheiden.“ Er sei einfach Teil des Teams, und das mache ihn stolz.

Gleich in die Altersabteilung?

Im September, bei der Abteilungsversammlung, wurde Schmidt schließlich offiziell vorgestellt: „Ich habe aber noch keine Ausgehuniform und saß an dem Abend bei den Leuten von der Altersabteilung am Tisch.“ Da wurde er von allen Seiten beäugt, und nachdem klar war, der 51-Jährige tritt neu ein, legte einer ihm nahe, er könne ja dann gleich in die Altersabteilung kommen, die eigentlich erst ab 65 beginnt. „Ich hab das mit Humor aufgenommen. So etwas muss man aushalten können.“

Auch im Bekanntenkreis wird der Herbrechtinger „mindestens zweimal die Woche“ gefragt, warum er in seinem hohen Alter noch zur Feuerwehr möchte. „Ich sage dann nur: Man ist nur so alt, wie man sich fühlt.“ Wenn man sich körperlich und mental dazu in der Lage sehe und sich mit den Anforderungen identifizieren könne, spiele das Alter keine Rolle. „Auf Angeln, Puzzeln, Modellbau oder was andere Leute in meinem Alter machen, habe ich keine Lust. Also blieb mir ja fast nichts anderes übrig“, witzelt er. Außerdem halte es jung, permanent unter jungen Menschen zu sein.

Faszination Technik

Das Interesse für die Brandbekämpfung hat, so vermutet Schmidt selbst, bereits sein erster Job geweckt: „Ich war früher Luftfahrzeug-Elektroniker bei der Bundeswehr und hatte viel Kontakt zur Flughafenfeuerwehr.“ Dabei habe ihn speziell die Technik schon immer interessiert: „Da werden gigantische Mengen an Wasser und Schaum befördert. Das hat mich fasziniert.“

Heute sieht Schmidt seine Aufgabe darin, ein „ganz normaler Feuerwehrmann“ zu werden und ein paar Lehrgänge in Richtung technische Hilfeleistung zu besuchen. „Ich will nicht innerhalb von fünf Jahren Abteilungskommandant werden. Ich hab lang genug Leute durch die Gegend gescheucht.“ Ihm geht es darum, zu helfen, und er freut sich, wenn er nach seiner Ausbildung an richtigen Einsätzen teilnehmen darf. „Ich denke, es ist meine kleine Aufgabe, etwas Ruhe und Gelassenheit zu vermitteln. Im Gegensatz zu den jungen Kollegen kann ich die ein oder andere Situation vielleicht ein bisschen besser einschätzen.“