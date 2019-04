Für das Festival Schloss Kapfenburg sind noch Karten erhältlich. Nur das Konzert der „Ersten Allgemeinen Verunsicherung“ ist ausverkauft.

Für das Konzert der „Ersten Allgemeinen Verunsicherung“ auf Schloss Kapfenburg am Mittwoch, 24. Juli, sind keine Tickets mehr erhältlich. Karten gibt es noch für die anderen Auftritte. Am Dienstag, 23. Juli, um 20.30 Uhr spielt auf der Festivalbühne Wincent Weiss aus seinem „Irgendwie Anders“-Programm. Am Freitag, 26. Juli, spielt dort um 20.30 Uhr Katie Melua mit Band und Paradisia.

James Morrison kommt schließlich unterstützt von „Frontmen“ am Sonntag, 28. Juli, um 20.30 Uhr auf Festivalbühne.