Herbrechtingen Kein Pächter fürs Bistro im Jurawell: Woran liegt’s?

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Bereits seit Oktober steht das Café im Herbrechtinger Freizeitbad leer. Noch ist kein Nachfolger für Ingrid Richter in Sicht, deshalb sollen vorerst Automaten Abhilfe schaffen.

Nicht nur an Spitzentagen, wenn mehr als 130 Gäste in der Sauna weilen, macht sich die fehlende Gastronomie im Herbrechtinger Freizeitbad Jurawell bemerkbar. Schnell mal eine Portion Pommes holen oder sich nach dem Aufguss ein kühles Getränk an den Platz bringen lassen – Fehlanzeige. Denn bereits seit 1. Oktober steht das Bistro leer. Die ehemalige Pächterin hat den Pachtvertrag von sich aus gekündigt, ein Nachfolger war bisher nicht zu finden.

Betreiber des Bades sind die Technischen Werke Herbrechtingen (TWH), deren kaufmännischer Geschäftsführer Marc Gräßle einen Erklärungsversuch wagt: „Ich denke, das Bistro als einzige Einnahmequelle zu haben, ist nicht so einfach.“

Zu Analysezwecken sei man bereits in die Tiefe gegangen und habe sich vom Bäderfachverband einige Zahlen zukommen lassen. „Dabei fällt auf, dass wir im Vergleich zu anderen Bädern zu wenig Badegäste im Verhältnis zu den Saunagästen haben und das wiederum reicht nur schwer aus, um einen großen Gewinn erwirtschaften zu können“, so Gräßle.

Am Ende nichts verdient

Aus genau diesem Grund hat auch die bisherige Pächterin Ingrid Richter, die das Bistro gemeinsam mit ihrer Tochter führte, am Ende das Handtuch geworfen. „Im Winter lief es ganz toll. Aber was wir im Winter verdient haben, mussten wir im Sommer drauflegen, sodass uns am Ende gar nichts blieb“, erklärt die 60-Jährige. Nach etwas mehr als einem Jahr kündigte sie schließlich den Pachtvertrag und sah sich nach etwas Neuem um.

Auf der Suche nach einem Nachfolger hat man laut Gräßle bisher auf die Buigen-Rundschau und diverse andere Gemeindeblätter gesetzt. Die Resonanz sei allerdings verschwindend gering gewesen. Lediglich ein kurzfristiger Interessent habe sich gefunden, mit dem die TWH allerdings am Ende nicht ins Geschäft kamen. „Aktuell überlegen wir, ob wir das Bistro mit eingeschränkten Öffnungszeiten ausschreiben. Bisher war es uns wichtig, möglichst viel abzudecken“, erläutert Gräßle. Aber eventuell werde es interessanter, wenn nur von Freitag bis Sonntag geöffnet wäre. „So kann man es vielleicht auch nebenher stemmen.“

Da die Gäste allerdings ein gewisses Angebot erwarten, so der kaufmännische Geschäftsführer, behelfe man sich momentan mit einer Notlösung: Automaten. Zumindest einer mit Snacks und Getränken steht bereits im Foyer. „Jetzt überlegen wir gerade, noch einen Kaffeeautomaten aufzustellen.“ Natürlich sei das in keinster Weise die Wunschlösung der TWH – zumal ja eine Küche und alles Wichtige an Einrichtung vorhanden sei.

Bewirtung ganz ohne Pacht?

„Mittlerweile sind wir auch schon sehr offen, was die Pacht angeht“, so Gräßle. Heißt konkret, man könne sich vorstellen, das Jurawell-Bistro auch pachtfrei oder anderweitig zu vergeben. „Wenn es dann gut läuft, kann man ja über eine Umsatzbeteiligung reden.“ Jedenfalls wünsche man sich, dass die Gastronomie im Bad wieder Fahrt aufnimmt. „Vielleicht gelingt es dem neuen Pächter ja auch, mehr Leute von außen zu gewinnen, zum Beispiel Wanderer, die sowieso im Eselsburger Tal unterwegs sind, auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen ins Jurawell zu locken“, überlegt Gräßle.

Im Januar komme noch ein Interessent vorbei, um sich das Bistro anzuschauen, „aber wir wissen noch nicht, ob das was wird“.