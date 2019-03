Herbrechtingen Hirschbachkeller: Kein Ende, nur eine Umstellung

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Ab dem 13. März strukturiert Christopher Dannenmann sein Restaurant im Kloster um. Der Fokus soll künftig auf Veranstaltungen, Menü-Abenden und dem Biergarten liegen.

Für mich persönlich ist es ein schwerer Schritt“, sagt Christopher Dannenmann, Pächter des Herbrechtinger Hirschbachkellers mit gesenktem Blick. „Aber es ist ja kein Ende, sondern nur eine Verlagerung.“ Was er damit meint? Es war seit jeher der Traum des 36-Jährigen, sein eigenes Restaurant zu führen. Diesen Traum hat er sich vor zwei Jahren mit der Gastronomie im Kloster erfüllt – gemeinsam mit seiner Frau. Doch ab Mittwoch, 13. März wird es dort kein À-la-carte-Essen mehr geben. Stattdessen wird umstrukturiert.

Die Laufkundschaft bleibt aus

„Wir bekommen einfach keinen regionalen Zuspruch. Überregional wird unsere Küche super angenommen. Wir haben Gäste aus Ulm, Augsburg, Reutlingen und so weiter“, so Dannenmann. Doch selbst das nütze nichts, wenn unter der Woche auf gut Deutsch tote Hose herrscht und die Laufkundschaft fehlt. „Ich habe oft an mir gezweifelt, mich gefragt, ob wir zu teuer sind oder das Konzept nicht stimmt, aber alle Leute von weiter weg sind begeistert und sagen, das Preis-Leistungsverhältnis stimmt“, so der gelernte Koch weiter. „Wir können es uns einfach nicht erklären.“

Eine kleine Vermutung hat er dann aber doch: „Seit dem ersten Tag gibt es in Herbrechtingen Gerüchte, dass wir in einem Jahr wieder zumachen. Und das hat sich bis jetzt gehalten.“ Woher diese haltlosen Mutmaßungen stammen, weiß er nicht. Nur eines möchte Dannenmann nicht: nämlich, dass diejenigen, die das Gerücht verbreitet haben, sich jetzt bestätigt fühlen.

„Wir sind weiterhin da und versuchen, alles am Laufen zu halten“, sagt der Bolheimer entschlossen. Eine Konzeptänderung würde in seinen Augen nichts bringen. „Wir haben hier immense laufende Kosten und die fressen uns auf.“ Momentan werde das durch Veranstaltungen und im Sommer durch den Biergarten kompensiert. „Ich bin 16 bis 17 Stunden pro Tag hier. Das lohnt sich bei einem Gast am Tag nicht“, erklärt Dannenmann.

Deshalb konzentriert er sich nun auf das, was läuft: Veranstaltungen im und außer Haus, Exklusivbewirtung, Catering, Tagungen, Biergarten. „Es soll ein bis zwei Mal im Monat spezielle Themen-Abende geben, also Mehr-Gänge-Menüs, auch mit Weinbegleitung, zu bestimmten Themen wie Kaffee, Brot oder Wildkräuter. Außerdem haben wir an speziellen Feiertagen wie Ostern, Muttertag oder Weihnachten auch geöffnet. Da bleiben wir auch unserer Linie treu.“ Diese setzt auf regionale, saisonale und schwäbische Küche, etwas jugendlicher und moderner interpretiert.

Außerdem wird der Biergarten weiterhin geöffnet sein, ab 1. April bis September, mit kleiner Vesperkarte, aber auch warmen Speisen. „Wir servieren dann eben kein Fünf-Gänge-Menü mehr im Biergarten, sondern Schnitzel, Kässpätzle und solche Dinge“, erläutert Dannenmann. Auch für Gruppen ist das insgesamt dreiköpfige Team wie gewohnt verfügbar.

Irgendwann Gourmet?

„Die Energie, die ich bisher in die Küche gesteckt habe, wird jetzt auf Veranstaltungskonzepte und die Planung umgewälzt.“ Diese Umstrukturierung sei zunächst testweise und man müsse sehen, wie sich alles entwickle. Schließlich wagt Dannenmann noch einen Blick in die Zukunft: „Eventuell wird es irgendwann auch einfach ein Gourmet-Restaurant.“