Die Idee, ein Mietauto samt Ladesäule anzuschaffen, ist offenbar vom Tisch. Ein „schwarzer Fleck“ will die Gemeinde aber nicht bleiben.

Im März 2018 hatte der Gemeinderat sich erstmals mit der Anschaffung eines Miet-Elektroautos und der Installation einer Ladesäule beschäftigt. Nach einer weiteren Diskussion im September wurde die Entscheidung dann erneut vertagt. Man wollte beim Betreiber des örtlichen Rewe-Markts anfragen, ob dieser einen Teil der laufenden Carsharing-Kosten übernehmen wolle und man zudem die Ladesäule auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarkts installieren könne.

Kein Projekt in Planung

Wie sich jetzt am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung nach einer Anfrage von Gemeinderat Walter Unseld (FWV) herausstellte, haben Gemeinde und Rewe-Betreiber diesbezüglich aber wohl nicht zueinandergefunden. „Die Variante kommt nicht“, ließ Bürgermeister Matthias Kraut durchblicken. Derzeit sei in Sontheim auch kein anderes derartiges Projekt in Planung. Allerdings habe man beim Energieversorger ENBW/ODR angefragt, wie man an die ursprüngliche Idee anders herangehen könnte – Ladesäule ohne Mietfahrzeuge sozusagen. Dann wäre man in Sachen E-Mobilität auch nicht länger ein „schwarzer Fleck im Landkreis“, wie es Walter Unseld formuliert hatte.

Es gibt bereits Dorfautos im Kreis

Damit ist Sontheim im Kreisgebiet die erste Gemeinde, die sich nach ausgiebiger Diskussion gegen die Anschaffung eines sogenannten Dorfautos, also eines Elektroautos zum Mieten, entschieden hat. Das erste Auto dieser Art rollt seit November 2017 in Gerstetten, in Niederstotzingen gibt es das Angebot seit Dezember 2018. Und auch in Steinheim hat man im September vergangenen Jahres beschlossen, für den Hauptort und die beiden Teilorte Söhnstetten und Sontheim jeweils ein Auto anzuschaffen. In Hermaringen fiel die Entscheidung im November ebenfalls positiv aus.