Die Feuerwehr spricht von einer guten Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte.

„Es war wohl die größte Rettungsübung in den vergangenen zehn Jahren in Herbrechtingen“, vermutet Michael Salwik. Zusammen mit dem Abteilungskommandanten der Herbrechtinger Feuerwehr, Sascha Frey, hat der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Feuerwehrmann federführend das Drehbuch für einen Katastrophenfall entwickelt, der am Samstagvormittag 230 Rettungskräfte auf den Plan rief. Etwa 350 Zuschauer verfolgten das Geschehen um die alte Bibrishalle.

„Es war schon ein bisschen stressig zu Beginn“, räumt Jürgen Helmli, der Kommandant der Herbrechtinger Gesamtfeuerwehr ein. Helmli war in die Koordination der Rettungsdienste eingebunden gewesen. 20 Fahrzeuge der Feuerwehr und 25 Fahrzeuge des DRK wollten erst einmal an der Bibrishalle in die richtige Position geleitet sein. „Die Zusammenarbeit ist immer der Knackpunkt“, sagt Michael Zimmermann, der mit seinem Kollegen Hans-Frieder Eberhardt als stellvertretender Kreisbrandmeister die sehr realistisch in Szene gesetzte Übung verfolgt hat. Jede Übung diene der Erkenntnis, wo etwas verbessert werden könne.

Youtube Die Feuerwehr probt den Ausnahmezustand in der alten Bibrishalle

Eine Herausforderung

Aus Sicht von Zimmermann hat die Feuerwehr die Übung an der alten Bibrishalle gut bewältigt. Die Annahme dafür war, dass infolge des Entzündens von Pyrotechnik während eines Handballspiels Feuer und darauf eine Massenpanik ausgebrochen war. 35 Menschen galten als verletzt, zwölf als sehr schwer. Es war sogar mit Toten in der brennenden Halle zu rechnen. „Eine Herausforderung für alle“, schon dieses Szenario. Dazu kam an diesem Samstag noch die Hitze. Bei „null Sicht“ mussten die Feuerwehrleute in der durch Kunstnebel verrauchten und verwinkelten Halle vordringen.

Nach etwa 45 Minuten hatten die Feuerwehren ihre Aufgabe erledigt. „Alle Einheiten haben sehr gut zusammengearbeitet“, resümiert Michael Zimmermann abschließend.