Bei der „Nacht der Psalmen“ singt die Kantorei St. Georg.

Am Samstag, 20. Juli, ab 19 Uhr findet in der Nördlinger St. Georgskirche die „Nacht der Psalmen“ statt. Eine weitere Veranstaltung im „David-Jahr“, dass die Evangelische Kirchengemeinde Nördlingen und Kirchenmusikdirektor Udo Knauer ausgerufen haben. Chöre der Kantorei St. Georg wechseln sich mit Harfenistin Feodora Johanna Mandel ab. Dazwischen und daneben gibt es Themenführungen und Kalligrafie von Anja Konrad-Müller und Gertrud Ziegelmeir beim Psalmenschreiben. Dies alles unter dem Thema „Psalmen“: Komponist Heinrich Schütz schrieb vor genau 400 Jahren mit den „Psalmen Davids“ eine Sammlung von mehrchörigen Motetten, woraus zwei gespielt werden. Um 22 Uhr mündet die Nacht der Psalmen in ein „Gebet und Segen zur Nacht“ mit Diakon Michael Jahnz als Liturgen. Das Nachgebet ist reich mit Chormusik (Orgelbegleitung: Klaus Ortler) ausgestaltet. Der Eintritt ist frei.