In je zehnminütigen Reden schilderten die neun Kandidaten in der voll besetzten Oskar-Mozer-Halle ihre Ziele, die sie als neues Stadtoberhaupt verwirklichen möchten.

Andreas Koptisch

Analog zum Eingang der Bewerbungen eröffnete Andreas Koptisch, Bürgermeister von Altheim/Alb den Reigen der Kandidaten in der Oskar-Mozer-Halle und erläuterte, wie er seine Geburtsstadt weiterentwickeln möchte. Mutig wirkte seine Aussage, „in letzter Konsequenz“ das Buigen-Center beim Rathaus sogar abreißen zu lassen, wenn dieses einer notwendigen Verschönerung des Stadtkerns entgegen stehe. Auf 100 Millionen Euro bezifferte Koptisch den Investitionsstau in Herbrechtingen. Dazu gehören für ihn auch etliche dringend zu sanierende Straßen. Dem 37-jährigen war auch nicht entgangen, dass es immer noch keinen Ersatz für die abgerissene Heubrücke gibt. Einführen möchte Koptisch ein Energiemanagement, um Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. Den Bauhof möchte Koptisch zu einem modernen Dienstleistungszentrum entwickeln. Dabei werde aber niemand wegrationalisiert. „Ich trete an für 24 Jahre“ versicherte Koptisch. Herbrechtingen soll der beste Standort auf der Ostalb werden.

Beate Häring

Beate Häring, die Bolheimerin und „aktive Tierschützerin“ möchte „mit Herzblut“ Bürgermeisterin sein. „Ich habe Willen, ich habe Motivation“. Häring weiß dass sie in der Arbeit einer Verwaltung unerfahren ist. “Ja, ich bin fachfremd und habe auch nicht studiert.“ Wettmachen möchte sie dies durch Fortbildungen wie durch ihren guten Menschenverstand, ihr Durchhaltevermögen und ihre Kraft. „Das Wichtigste ist der direkte Draht zu den Bürgern.“ Ihr Augenmerk möchte die Arbeiterin besonders auf die Alltagsprobleme der Menschen richten, lose Pflastersteine oder Spielkästen ohne Sand. Im Stadtgarten könnte sich Häring mehr Bänke an der Brenz, einen Fitness-Parcours oder ein Kneipp-Becken vorstellen.

Dennis Picknik

Dennis Picknik war der schnellste Redner aller Kandidaten. Für ihn soll Herbrechtingen ein Ort werden, in dem sich alle wohlfühlen. Dazu passen für ihn die Wartelisten bei den Kindergärten überhaupt nicht. Picknik würde nicht nur gern Glasfaserkabel verlegen, er würde auch die Rathausverwaltung digitalisieren, damit die Bürger viele Amtsgeschäfte von zu Hause am PC erledigen können. Für Picknik, der in Herbrechtingen bei der TSV Fußball gespielt hat, zeigt sich in Herbrechtingen die Ostalb von ihrer schönsten Seite. Eine Idee von ihm, um den Flächenverbrauch zu zähmen: Unternehmen sollten statt großflächig Parkflächen zu schaffen besser Parkhäuser bauen. Als Personalfachkaufmann sieht er sich auch auf die Führung einer Verwaltung gut vorbereitet. „Ich freue mich auf eine Fülle von Themen.“

Florian Sapper

Florian Sapper versprach gleich eingangs: „Was sich anpacke, hat Hand und Fuß.“ Und: „Ich bin mir für keine Arbeit zu schade.“ Über den zweiten Bildungsweg ist der 34-Jährige Betriebswirt geworden. Er sieht viel, was in Herbrechtingen verbessert werden könnte. Sein Ziel: dass Herbrechtingen eine Stadt wird, die man liebt und in der man gerne lebt. „Herbrechtingen hat enormes Potenzial.“ Für die Entwicklung der Innenstadt könnte sich Sapper einen Ideenwettbewerb und ein neues Parkkonzept vorstellen. Die interkommunale Zusammenarbeit ist ihm ein Anliegen und er hätte gerne mehr Events in der Stadt. Gerne würde er auch das Zusammenleben intensivieren. Seinen Wählern machte er ein „Treueangebot“. „Ich bin bestens gereift und jung genug.“

Uwe Schmidt

Uwe Schmidt, der Kaufmann aus Heidenheim, der im Nebenberuf einige Jahre aus Hausmeister in den Herbrechtinger Sporthallen war, ging noch etwas weiter. Er verabschiedete sich von der Bühne mit einem „Danke, ihr Bürgermeister Uwe Schmidt.“ Nur kurz einmal im Manuskript verirrt, machte der 45-jährige deutlich, dass ihm besonders an der Förderung des Ehrenamts und an dem der Vereine gelegen ist. Ohne Musikvereine, so sein Beispiel, müssten viele Feste in der Stadt sterben. Auch hätte Schmidt gern mehr Feste und Märkte im Stadtleben. Wichtig ist ihm auch, dass die Kaufkraft in der Stadt bleibt. Durch Nachlässe für Familien bei Baugrundstücken sollen Neubürger gewonnen werden. Als Läufer maß Schmidt die Aufgaben in der Politik nach Lauflängen. Ein neues Schulzentrum werde wohl ein Ultra-Marathon.

Helmut Rein

Helmut Rein, aus dem Bayerischen stammend und nun in Herbrechtingen wohnend, ging ausführlich auf seinen Lebenslauf ein, der den Agraringenieur und Lehrer durch viele Länder dieser Welt geführt hat. „Ich habe in über 30 Städten gewohnt“, verlautete der 49-Jährige. Für das Amt des Bürgermeisters sieht er sich gut gerüstet. „Herbrechtingen hat eine schöne Basis, die Leute sind nett“, so sein Eindruck. Am Wartberg würde Rein mehrere grüne Lungen schaffen, denn die Bebauung sei dort sehr dicht. Selbst aus dem ländlichen Raum stammend könne er die Sorge der Bissinger um dem Bestand ihrer Grundschule gut verstehen. Störend ist Rein der Durchgangsverkehr in Bolheim aufgefallen. „Das ist sehr laut hier.“

Annette Rabausch

Annette Rabausch, aus dem Badischen stammende Landwirtin in Bissingen, gelobte ihr bestes Hochdeutsch für ihre Wahlrede zu versuchen. Mit Begeisterung und Freude will sie Bürgermeisterin sein. Für dieses Amt hat die Stadträtin der Freien Wähler schon eine lange Liste an Aufgaben gebildet. Meistern möchte die 45-Jährige den Spagat, den Investitonsstau ohne Schulden abzuarbeiten. Innovative Wohnkonzepte für die Innenstadt sollen den Flächenverbrauch minimieren. Verbessern möchte sie den ÖPNV. Besonders die Teilorte seien schlecht zu erreichen. Vergessen wurde von der Landwirtin auch nicht der Feldwegebau und als Truppfrau der Feuerwehr votierte sie für das Fortschreiben des Feuerwehrplans.

Ralf Walter

„Herbrechtingen ist meine Heimat und hier möchte ich die Zukunft gestalten“, begründete Ralf Walter seine Kandidatur. „Ich bin zielgerichtet, motivierend und selbstbewusst“, meinte der 47-Jährige. Walter ist der einzige Bewerber mit Parteibuch – dem der SPD. Das soll aber für die Wahl geschlossen bleiben. „Ich will hineinwachsen in dieses Amt“, sagte der Foto- und Filmproduzent, der die Finanzen für seine Stärke und die Wirtschaftskraft für die Stärke Herbrechtingens hält. Gewerbeansiedlungen möchte er nach Flächenverbrauch, Zahl der Arbeitsplätze und der Auswirkung auf das Stadtbild bewerten und dabei auch mal den Mut haben, Nein zu sagen. Gerne würde Walter den Tourismus für die Stadt fruchtbar machen.“

Daniel Vogt

„Ich suche das Gespräch mit den Menschen, offen und ehrlich“, versprach Daniel Vogt, der, als Bürgermeister von Täferrot nach Herbrechtingen strebt. „Ich komme, um zu bleiben“, versicherte der 31-Jährige, „nehmen Sie mich beim Wort.“ Für das Amt sei er gerüstet, er habe es von der Pike auf gelernt. „Ich beherrsche mein Handwerkszeug.“ Herbrechtingen sei sehr gut aufgestellt, ein Traum für jeden Bürgermeister. Eine generationengerechte Finanzpolitik ist sein Ziel. „Schulden machen ist nie gut.“ Aber derzeit sei ein guter Zeitpunkt zu investieren. Die Sanierung des Schulzentrums sieht er als Chefsache. Verbessern möchte er die Lebensqualität. Den Rathausplatz könnte sich Vogt schöner vorstellen.