Erpfenhausen. Besser hätte ein Auftakt gar nicht gelingen können als der des Kulturfrühlings in Erpfenhausen am Dienstagabend: „Denn sie wissen (noch) nicht, was sie tun“ behaupteten Bernd Kohlhepp und Uli Boettcher zwar mit dem Titel ihres Programms, aber die rund 180 Zuschauer im ausverkauften Stadel merkten schon nach den ersten Minuten, dass das eine faustdicke Lüge war. Die beiden wussten haargenau, was sie taten, vor allem, worauf sie es abgesehen hatten: das Zwerchfell nämlich. Das kam an diesem Abend nun wirklich nicht zur Ruhe, sogar die Protagonisten selbst konnten sich des einen oder anderen Lachanfalls nicht erwehren.

Schwäbisch zurückhaltend könnte der Abend mit „Impro-Theater“ bezeichnet werden. Das wäre keineswegs falsch, aber doch allemal unzureichend angesichts des Pointenhagels und Wortgewitters, das die beiden komödiantischen Urgewalten da ablieferten. Und das auf Stichworte, die sie noch gar nicht kennen konnten: Kammlurch und Kamasutra beispielsweise, ein Brautpaar mit gleichgültiger Liebe, Liebeslied mit Hund und was nicht alles da aus den Zuschauerreihen so kam, um die beiden herauszufordern. Freilich waren mit Gefühlsachterbahn und Zettelspiel, Armrede und Simultanübersetzung aus dem Kauderwelsch durchaus Standards aus dem Impro-Theater im Programm. Aber wie das so ist mit Standardsituationen: Ein Elfmeter will halt auch immer noch verwandelt werden. Und das taten die beiden mit schönster Zielsicherheit, mit schier unerschöpflicher Schlagfertigkeit, mit Wortwitz, Verve und berstend vor Spielfreude.

Und das Publikum lernte auch eine Menge: von einem argentinischen Goucho Feinheiten in Sachen Marketing, einem schwäbischen Elektrikerobermeister die hohe Kunst des Spannunghaltens, von Norwegen-Touristen die höheren Weiten und weiteren Höhen im Land der Fjord-Erfinder, die unterschiedlichen Möglichkeiten, eine Hupe nachzumachen, Wissenwertes über den Umgang mit Wolpertinger und Fjord-Elefanten. Und immer, wenn man dachte, absurder kann es doch nicht mehr werden, belehrte das bestens aufeinander eingespielte Duo eines Besseren: Da ging immer noch was, und nichts ging daneben.

Selbst in der Pause ließen Kohlhepp und Boettcher ihren Zuschauern keine Ruhe. Da wurden dann Momentaufnahmen und Stimmungsberichte eingefangen, die die Show in lauten Lachsalven enden ließen. Denn natürlich hatten Kohlhepp und Boettcher nicht den Originalton laufen lassen, sondern synchronisierten frisch von der Leber weg. Das Publikum sitzt, lacht und hat keine Luft mehr. Das ist ganz schön anstrengend, für die oben auf der Bühne wie für die in den Zuschauerreihen, allen voran Markus und Corinna, Martin und Cathérine. Denn diese vier Zuschauer waren so eingespannt in das Bühnengeschehen, dass sie praktisch das Programm schon erheblich mitgestaltet haben – eine wahre Doppelbelastung für die vier, denn sie konnten auch im schönsten Lachanfall nicht vor harmlosen und auch nicht ganz so harmlosen Anfragen der Künstler sicher sein. Respekt, wie sie das gemeistert haben, es war für jeden unbeteiligten Zuschauer schon strapaziös genug, einen Abend lang durchzulachen. Und das war ja erst der Auftakt des Kulturfrühlings. Das kann ja heiter werden. Marita Kasischke