Steinheim Kämmerer gewählt: Der Neue kommt aus Böhmenkirch

Steinheim / Carolin Wöhrle

Stefan Kübler wird künftig Steinheimer Finanzchef sein. Und nein, er will irgendwann nicht Bürgermeister werden.

38 Jahre alt, gebürtig aus Burgberg, wohnhaft in Herbrechtingen und seit 14 Jahren stellvertretender Kämmerer in Böhmenkirch: Knapp umrissen ist das Stefan Kübler, der von den Steinheimer Gemeinderäten am Dienstagabend zum neuen Kämmerer gewählt wurde. Damit wird er Nachfolger von Holger Weise, der am 10. Januar als neuer Bürgermeister verpflichtet wird.

Weise wiederum dürfte Kübler – oder zumindest dessen Arbeit – nicht unbekannt sein, schließlich wohnt der künftige Schultes noch in Böhmenkirch. Wann genau Kübler seine Stelle antreten wird, ist noch völlig unklar. Zum einen wird es eventuell eine Einarbeitszeit für seinen Nachfolger in Böhmenkirch geben, zum anderen ist Kübler Beamter und muss deshalb extra versetzt werden. Vorsichtig rechnet er aber mit Februar/März 2019.

Fluktuation nicht abgeschreckt

Die Frage, warum er sich in Steinheim beworben hat, kann Kübler schnell beantworten: „Steinheim hat ein enormes Entwicklungspotenzial. Deshalb ist die Stelle so attraktiv.“ Enorm allerdings war bekanntermaßen auch die Fluktuation in der Steinheimer Kämmerei in den vergangenen Jahren. Schreckt das nicht ab? „Nein, ganz und gar nicht. Das wird seine Gründe gehabt haben. Was ich gehört habe, ist, dass die Arbeit in der Kämmerei von einer sehr offenen Kommunikation geprägt ist“, sagt Kübler.

Erfahrung mit der Doppik

Eine spannende Zeit für Kämmerer landauf, landab ist es derzeit allemal: Die Umstellung auf das neue doppische Haushaltsrecht stellt die Gemeinden vor enorme Herausforderungen. Was das anbelangt, macht sich Kübler allerdings keine Sorgen: „Wir haben in Böhmenkirch bereits 2017 umgestellt. Das notwendige Fachwissen bringe ich also in jedem Fall mit.“

Und abschließend die Frage, die in Anbetracht der vergangenen Monate ja kommen muss: Hat der neue Steinheimer Kämmerer eventuell irgendwann einmal Ambitionen aufs Bürgermeisteramt? „Nein“, sagt Kübler und lacht, „nie und nimmer“.