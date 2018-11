Herbrechtingen Kabarett mit „Suchtpotenzial“: Detox-Tee zur Bratensoße

Herbrechtingen / Marita Kasischke

Das Duo nahm am Freitag im Kloster Herbrechtingen kein Blatt vor den Mund und begeisterte das Publikum mit Wort und Witz und Weiblichkeit.

Zu seinem 25. Geburtstag ließ der Verein Kultur im Kloster Herbrechtingen aber mal ordentlich frischen Wind durch den ehrwürdigen Karlsaal wehen: Am Freitagabend rief das Duo „Suchtpotenzial“ auf zur „Eskalatiooon!“, und rund 140 Menschen zeigten potenzielle Eskalationsbereitschaft, indem sie den Karlsaal füllten.

Und zur Eskalation kam es auch: Die Lachmuskeln eines jeden Zuschauers dürften am Ende wohl ziemlich zusammengesackt sein, nachdem sie zuvor rund zwei Stunden lang ob des exzessiven Trainings richtig eskaliert waren.

Und das in einem Kloster! „Anfragen aus einem Kloster hatten wir noch nie“, bekundeten die Berlinerin Julia Gámez Martin und die Ulmerin Ariane Müller.

Das will man ihnen gerne glauben, wenn man ihr Programm genossen hat, in dem sie nun wirklich überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern exakt das tun, was für Männer im Kabarett nichts Ungewöhnliches ist: Geschlechtsverkehr, Blow Jobs, Alkohol und eben alles, was schon mal eskalieren kann.

Frech beim Namen genannt

Und dabei halten sie sich auch gar nicht schamhaft zurück in der Wortwahl. Da wird alles frech beim landläufigen Namen genannt – für einen Auftritt im Kindergarten tatsächlich ein bisschen „versaut“, wie die beiden im Eingangslied schon bekundeten, das davon handelte, wo sie überall nicht auftreten können.

„Für Polit-Kabarett zu banal, für Comedy nicht lustig genug“ heißt es da, und das Publikum am Freitagabend würde vor allem Letzterem lautstark widersprechen. Denn die beiden hauten Pointe um Pointe raus, ohne mit der Wimper zu zucken, und beim Publikum zuckte dabei alles vor Lachen.

Dabei beherrschen die beiden nicht nur die hohe Kunst des Pointensetzens bei einfallsreichem Programm, sondern großartige Musikerinnen sind sie auch noch. Ihr Stimmvolumen verblüffte, Ariane Müller an Keyboard und Gitarre sorgte für hervorragende Untermalung, und doch drohte die Musikalität in den Hintergrund zu treten bei all den witzigen Texten, die sie ihren Liedern gaben. Dennoch ist gerade die Musik ein hervorragendes Mittel, Witz und Gags zu transportieren – und vor diesen sprühen die beiden geradezu.

Auf die Schippe genommen

Ob sie nun als Alt-Hippies mit Blumen im Haar und der „Powerbank der siebziger Jahre“ – einer Mundharmonika – an den Lippen wahlweise Liebe und Frieden, aber gerne auch „Sex, Drugs and Rock 'n' Roll“ priesen, wo heute nur noch „Techno, Tinder und Thermomix“ regierten und der Detox-Tee die einzige Droge darstellt, ob sie als Hipster mit langen Bärten und Hornbrille, Mütze oder Männerdutt die coolen Party-People mimten, die nur echt mit der Ein-Arm-Tätowierung sind, ob sie schlicht vom Traummann Bauer schwärmten, der ihnen ein Leben auf dem Ponyhof möglich macht, oder ob sie auf den Pfaden von Helene Fischer und Rammstein wandelten in ihrem „Veggie Song“ mit „Bratensoß' in der Nacht“ – immer hatten sie das Publikum auf ihrer Seite, es wurde geklatscht, gelacht und gejuchzt, was das Zeug hielt.

In der Welt der Comedy genau richtig

Und selbst dann, als die beiden das traurigste Kapitel ihrer Laufbahn aufschlugen, die Teilnahme am Chansonwettbewerb nämlich, wurde gelacht.

Es war aber bei diesem köstlichen Vortrag in der aberwitzigsten Chanson-Vortragshaltung absolut undenkbar, eine mögliche Traurigkeit nachzuempfinden. Auch wenn die beiden mit ihrem Wettbewerbsbeitrag bei Katja Ebstein durchfielen, beim Publikum in Herbrechtingen machten sie damit gleich noch mehr Punkte gut.

Mögen die beiden auch für die Welt der Chansons verloren sein, in der der Comedy sind sie absolut richtig – zumal in der Sparte „weiblich“, die ja noch viel Zulauf vertragen kann. „Suchtpotenzial“ jedenfalls zeigt eine kraftvolle Weiblichkeit, die sich selbst ordentlich auf die Schippe nimmt. Das darf ruhig noch weiter eskalieren.