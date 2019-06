Beim regionalen Bundespreisträgerkonzert des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ für Ostwürttemberg am Sonntag, 23. Juni, ab 17.30 Uhr auf Schloss Kapfenburg präsentiert eine Auswahl dieser jungen Talente Auszüge aus ihren Wertungsprogrammen.

Der Nachwuchswettbewerb „Jugend musiziert“ ist die Bühne für junge Talente. In diesem Jahr fand er bereits zum 56. Mal statt.

Aus der Region Ostwürttemberg hatten sich in diesem Jahr 17 junge Musiker nach erfolgreicher Teilnahme auf Regional- und Landesebene für den Bundeswettbewerb in Halle an der Saale qualifiziert.

Mitwirken werden Amelie Hann (Viola), Amelie Brune (Violoncello), Estelle Demetria Weber (Violine), Jan und Kai Strümpfel (Klavier/Posaune), Rafael und Benedikt Filzek (Klavier/Klarinette), Jonathan Elias Zenker, Moritz Fischer, Dylan Hedrich (Percussion) und Matteo Konrad (Marimbaphon). Der Eintritt ist frei.