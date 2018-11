Steinheim Junge Sportler in Steinheim ausgezeichnet

Junge Sportler in Steinheim ausgezeichnet

Steinheim / Klaus-Dieter Kirschner

Die Gemeinde Steinheim ehrte ihren sportlichen Nachwuchs: Mannschaft des Jahres wurden die Schwimmerinnen der Hillerschule.

Des großen Andranges wegen verteilt sich die traditionelle Sportlerehrung der Gemeinde im Dieter-Eisele-Saal alle Jahre auf zwei Abende. Am Donnerstagabend war die Jugend dran, die Ehrung übernahm Vize-Bürgermeister Guido Rieberger. Er ging seine Aufgabe locker an, dankte dabei natürlich den zu Ehrenden für allen Trainingsfleiß, den Trainern für prima Arbeit und den Eltern, so sie den Fahrdienst ermöglichen.

Fleiß, Disziplin und Fairness“

Die erfolgreichen Jugendsportler haben die Gemeinde nach außen würdig vertreten: „Die Jugendsportler haben im entscheidenden Moment bei den Wettkämpfen und Meisterschaften ganz tolle Leistungen vollbracht und Siege oder Platzierungen erzielt. Der Weg bis zum sportlichen Erfolg ist meistens ein langer und setzt Teamgeist, Fleiß, Disziplin und Fairness voraus.“ Wenn, so Rieberger, Sport die schönste Nebensache auf der Welt ist, so mögen die Erfolge dennoch für die Zukunft motivieren. Und selbst nach einer Niederlage könne man daraus viel lernen „und wieder aufstehen, um es beim nächsten Male viel besser zu machen“.

Nach einer großen Zahl von Einzelsportlern waren verschiedene Mannschaften auf dem Podium, um Urkunden, Medaillen und Gutscheine in Empfang zu nehmen.

Geehrt wurden in der Ehrungsstufe 1 zunächst Laura Huber, Dusica Janjovic und Cesilia Bosch (TV-Leichtathletik) für den zweiten Platz bei der U 10 Kreiswaldlauf-Meisterschaft; gefolgt von Luise Buck, Pia Niederberger und Anna Häberle (U 10) für den dritten Platz im Waldlauf sowie die Mannschaft Luise Buck, Pia Niederberger, Anna Häberle und Laura Huber für den zweiten Platz der Kreisteam-Meisterschaft. Seitens der Sportschützen erreichte die A-Jugend (Bastian Belau, Nicolas Klotzbücher, Thomas Hieber und Eric Rothenbacher) den dritten Platz der Kreisoberliga.

In der Ehrungsstufe 2 wurde die TV-Handballmannschaft männliche B-Jugend (Felix Maier, Lukas Hoffmann, Elias Mayer, Jonas Kohler, Kevin Schendzilorz, Hannes Wittlinger, Calvin Kropf, Mark Laible, Manuel Gebhard, Adrian Sakowski und Leon Pharion) zweiter bei der Bezirksmeisterschaft. Die TV-Handballmannschaft männliche C-Jugend (Niclas Peterlewicz, Lars Jung, Tobias Benning, Lukas Grupp, Nick Weireter, Felix Bauer, Tim Bokor, Jason Kropf, Robin Sakowski, Felix Fink, Benjamin Fastner, Florian Peterlewicz, Florian Tasholli, Mark Jung und Paul Schulze) schaffte die Bezirksmeisterschaft.

Die Leichtathletik-Mannschaft der Hillerschule (WK V) (Tim Drössler, Geiselhart Tauro, Ahmed Albaghai, Mark Bauer, Nick Bühner, Daniel Oberhauser, Matteo Schrodi, Samuel Winci, Denny Heidu, Joshua Hoster und Lennox Funk) siegte im Kreisfinale. Schließlich kam vom TV Steinheim die U-8-Leichtathletik-Mannschaft (Timm Huber, Cecilia Bosch, Romy Niederberger und Luisa-Marie Fetzer) mit einem ersten Platz bei den Kreisteam-Meisterschaften nach Hause.

Ganz oben auf dem Treppchen standen die Schwimmer der Hillerschule (WK IV E-Jungen), die im Landesfinale gegen harte Konkurrenz am Schnellsten im Wasser unterwegs waren und viel Beifall bekamen: Daniel Bayer, Leon Baisch, Elias Biegert, Ersan Cankay, Luis Kolb, Marcel Leon, Elias Riek, Niklas Peterlewicz, David Wahl und Dominik Krüger.

Guido Rieberger proklamierte unter donnerndem Applaus die Schwimm-Mädels (WK IV E-Mädchen) zur Mannschaft des Jahres. Unter ihrem Trainer Wolfgang Erdt erkämpften sie sich gegen 70 Konkurrenzmannschaften den Sieg im Landesfinale.

Hesselbarth ist Sportler des Jahres

Sportler des Jahres im Jugendbereich wurde Max Hesselbarth, der dem Publikum das Hammerwerfen erklärte. Hesselbarth wurde im Steißstoßen, im Gewichtswerfen und im Dreikampf Süddeutscher Meister und will im kommenden Jahr deutscher Meister werden. Er wurde ferner für den württembergischen Meistertitel im Steinstoßen ausgezeichnet.