Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre Treue zum Verein geehrt.

Bei der Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Nattheim/Fleinheim ließ der Vorsitzende Hans Discher das vergangene Jahr Revue passieren. Es gab eine Vielzahl von Veranstaltungen, darunter Baumschnittaktionen, der Fachvortrag über Staudengärten, das Oster- und Weihnachtsbasteln für jung und alt sowie der Besuch des Weihnachtsmarktes in Regensburg. Der Jahresausflug führte heuer zur Landesgartenschau Bayern nach Würzburg. 54 Teilnehmer haben außerdem an der Studienfahrt des Kreisverbandes nach Venetien teilgenommen. Für die örtliche Gemeinde pflegt der OGV den Kreisel am Eingang von Oggenhausen mit Rosenbeeten sowie die Blumenwiese am Ortseingang. Weitere Freiwillige wären willkommen, an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit mitzuwirken.

Die Jugendarbeit wird seit 2018 unter dem Namen „Garten-Werkstatt“ weiter betrieben. Unter Leitung von Resi Discher wurden die Kinder und Jugendlichen im Winterschnitt unterwiesen, es gab Frühjahrsvorbereitungen im Schulgarten, eine Weidenallee wurde angelegt, ein Insektenhotel gebaut sowie Saft hergestellt.

Bei den Wahlen wurde Hans Discher als Vorsitzender wiedergewählt, Gudrun Staron als seine Stellvertreterin, Ralf Maier als Schriftführer sowie Peter Junginger und Norbert Banner als Beiräte. Folgende Vereinsmitglieder wurden für ihre Treue geehrt: Manfred Illenberger und Werner Geigle (50 Jahre); Hildegard Amann, Emma Brandhuber, Gerhard Felgenhauer, Hans-Dieter Frey, Marianne Hauf, Christa Strobl (40 Jahre); Karin Barth, Hans Böck, Heidi Kemmer, Ilse Lindel, Anna Maier, Bruno Petri, Friedrich Steinle, Paul Wengert, Rolf Wiedemann (25 Jahre); Horst Schmickat, Ute Beau, Susi Hetzel sowie Heimlinde Koppenstein (15 Jahre). pm