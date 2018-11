Niederstotzingen Jugend wünscht sich: Grillplätze, Fußballtore, Pumptrack

Niederstotzingen / Jens Eber

Die jungen Niederstotzinger stellten den Stadträten ihre Vorstellungen für Verbesserungen im Stadtgebiet für ihre Generation vor und erfuhren dabei viel Lob.

Dass es sich wohl gelohnt hätte, in der Stadthalle zu tagen, wurde am Mittwochabend aus den Reihen des Gemeinderats heraus gescherzt. Und tatsächlich: So voll war es im Ratssaal des Niederstotzinger Rathauses selten – die nicht gerade wenigen Stühle waren ausnahmslos besetzt. Und der Grund dafür war zugleich der Gegenbeweis für das Klischee, Kinder und Jugendliche interessierten sich nicht für Kommunalpolitik.

An zwei Tagen im April und Oktober hatten sich Kinder und Jugendliche aus Niederstotzingen mit Vertretern der Stadtverwaltung getroffen, um nicht nur über Wünsche, sondern vor allem auch konkrete Ideen zu beraten. Auf dem vorläufigen Höhepunkt dieses Prozesses stellten den Stadträten nun drei Gruppen von Kindern und Jugendlichen aus ihrer Sicht kurz- und mittelfristig umsetzbare Wünsche vor.

Treffpunkte gewünscht

Dabei geht es im Kern um Treffpunkte für die junge Generation. Klar sei dabei, so Bürgermeister Marcus Bremer, dass eine Art Jugendhaus ein gleichermaßen großes wie langfristiges Ziel sei.

Deutlich rascher umzusetzen wäre, was sich Erik, Lena, Leon und Marco für Stetten wünschten. So seien die Sportplätze im Stadtgebiet nur bedingt für Kinder geeignet. Die Tore in Stetten stuften die Kinder sogar als relativ gefährlich ein. Ihr Wunsch: größere Tore, wie sie etwa die D-Jugend nutzt. Gleichwohl war den Kindern bewusst, dass hochwertigere Tore die Gefahr von Vandalismus mit sich brächten. Daher schlugen sie gleich mit vor, die Netze über den Winter einzulagern.

David und Marco, zwei Jugendliche aus Stetten, erläuterten, es gebe im Stadtgebiet derzeit keine Grillstelle, die für Jugendliche geeignet wäre. Sie regten eine möglichst stabile Feuerstelle mit Steinquadern als Sitzgelegenheiten an. Als Standort komme der Weiher in Stetten in Frage, dort sei aber aus Sicht der Jugendlichen die Nähe zum Wald und zu Anwohnern schwierig. Außerdem werde der Weiher als Löschteich genutzt, das Umfeld diene bei den Ritterspielen als Parkplatz.

Als wohl bessere Variante nannten David und Marco das Umfeld des Archäoparks. Dieses Areal sei immer noch gut erreichbar und durch die zeitweise Anwesenheit von Besuchern und Personal sozusagen „teilüberwacht“. Zudem könnte eine dauerhaft zugängliche Grillstelle womöglich sogar die Attraktivität des Archäoparks steigern.

Irem, Luca und Marleen stellten schließlich ihre Idee eines Pumptracks im Bereich des Spielplatzes am Banater Weg zwischen Pan und Villa Kaleidos vor. Ein solcher mit Fahrrädern, Roller oder Skateboards befahrbarer Rundkurs würde nicht nur die motorischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen trainieren, sondern auch als „Treffpunkt für Mütter“ dienen, wie die jungen Ideengeber es formulierten. Sitzmöglichkeiten, eine Grillstelle und Begrünung könnten die Rundstrecke ergänzen.

Die Jugend weiter beteiligen

Aus dem Gemeinderat erfuhren die Wünsche und Ideen viel Zuspruch. „Sie haben nicht nur Forderungen aufgestellt, sondern sich Gedanken zur Umsetzung gemacht“, lobte Bernd Hegele (CDU). Es habe in der Vergangenheit zwar schon Misserfolge im Zusammenhang mit Vorhaben für Jugendliche gegeben, dies solle aber nicht davon abhalten, es erneut zu versuchen. Wichtig sei, so Hegele, die Kinder und Jugendlichen bei allen weiteren Schritten „mit ins Boot zu holen“.

Theodor Feil (SPD) wertete die Ideen allesamt als „realistische Projekte“, die einen Bedarf an Treffpunkten wiederspiegelten. Wichtig sei, so Feil, dass sich die Jugend weiter mit einbringe.

Davon ging auch Bürgermeister Bremer aus. Ziel sei, den beteiligten jungen Niederstotzingern auch die Abläufe kommunaler Entscheidungsprozesse zu verdeutlichen – von der Idee bis zur Verwirklichung.