Sehr stolz ist man in den Reihen der Musikschule auf das Duo Rafael Filzek (Klavier) und Benedikt Filzek (Klarinette), das aus Halle an der Saale vom Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ mit einem 2. Preis dekoriert an die Brenz zurückgekehrt ist. Die Schüler von Petra Schüßler (Klarinette) und Kyoko Kanazawa hatten sich durch jeweils erste Preise in der Altersgruppe III (Jahrgänge 2005 und 2006) beim Regional- beziehungsweise Landesentscheid fürs Finale qualifiziert.