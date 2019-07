Seit 1894 gibt es das Spektakel auf dem Buigen. Am Samstag wird es wieder ganz traditionell zelebriert.

Am 23. April 1894 beschloss der Herbrechtinger Gemeinderat, dass am 9. Juli – zwischen Heuet (Juli) und Ernte – erstmals das Kinderfest stattfinden soll. Als Veranstaltungsort wurde der Platz auf dem Buigen gewählt, der sich besonders gut für ein solches Fest eignete.

Auch heuer, 125 Jahre später, kündigen am Samstag, 6. Juli, die Kanonenschüsse des Schützenvereins pünktlich um 13 Uhr den bunten Festzug an, der unter dem Motto „Früher und heute in Richtung Buigen“ steht. Begleitet werden die Kinder bei ihrem Marsch von den Musikvereinen Herbrechtingen/Bolheim und Altheim.

Beigeordneter Thomas Diem wird in Vertretung von Bürgermeister Daniel Vogt das Kinderfest eröffnen. Die Kindergartenkinder tanzen anschließend nach einem traditionellen Lied, die Schüler können sich in Spielen aus früheren Zeiten beweisen.

Auch danach ist allerhand geboten. Riesenkletterwand, Schiffschaukel, Karussell, Schweinchenbahn und Preßluftflieger sorgen für die nötige Kurzweil. Außerdem wird mit Henna bemalt, Rastazöpfe werden geflochten und die Eppisburger Puppenkiste zeigt ihr Stück „Die Wunderblume“. Es wird Eis aus einem Eiswagen geben, der Liederkranz und die Ringer der TSV verkaufen Getränke, verschiedene andere Vereine bieten kulinarische Köstlichkeiten an. zudem wird es eine Verlosung geben.

Zuschauer werden darum gebeten, nicht beim Festzug mitzulaufen und auf der Festwiese hinter den Absperrungen zu bleiben.