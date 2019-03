Wegen der aktuellen Fahrzeugzahlen und der Verkehrsbelastung muss Niederstotzingen (noch) nicht tätig werden. Aber vorsorglich werden doch Experten um ihren Rat gefragt.

Um eine Lärmkartierung erstellen und einen Lärmaktionsplanung starten zu können, müssen entsprechende Daten vorliegen. So hat das Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg beschlossen, alle fünf Jahre die Lärmkartierung aufgrund neuer Daten fortzuschreiben.

Eben deswegen hatte es in Niederstotzingen 2012 eine Verkehrszählung gegeben, aus der eine Überschreitung der Grenzwerte errechnet wurde. Diese lag bei 8200 Fahrzeugen pro Tag (also 24 Stunden). An der Messstelle Oberstotzinger/Schönstetter Straße wurden 9375 Kraftfahrzeuge erfasst.

Im Rathaus Niederstotzingen gingen alle roten Lichter an, denn die Zahlen der anderen Zählstellen hatten einen Wert von 5 327 Fahrzeugen auf den Hauptverkehrsachsen ergeben. Das Büro Brenner Bernhard Ingenieure wurde im Mai 2018 gebeten, mal den Dingen auf den Grund zu gehen. Wie dazu Bürgermeister Marcus Bremer in öffentlicher Sitzung des Stadtrats weiter ausführte, ergab sich aus fünf Messstellen der Durchschnittswert von maximal 7700 Kraftfahrzeugen, die pro Tag durch die Innenstadt rauschen. Sicher sei die Belastung dabei durch den Schwerverkehr größer als durch Pkw.

Diese Ergebnisse wurden natürlich mit der Landesanstalt für Umwelt und der Landesstelle für Straßentechnik erörtert. Das Ergebnis: Es bestehe nicht die Pflicht, einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Außerdem wurde der Stadtverwaltung signalisiert, dass jenes Ergebnis mit 9375 Fahrzeugen „als nicht belastbar“ angesehen werde und „nicht für die Lärmkartierung“ verwendet wird.

Einen zweifachen Beschluss möge aber heute der Gemeinderat dennoch fassen, wünschte sich Marcus Bremer: Zum einen solle aufgrund der Lärmkartierung 2012 und 2017 auf eine förmliche Lärmaktionsplanung verzichtet werden. Zum anderen wolle die Stadt eine freiwillige Lärmkartierung zur Untersuchung der Ortsdurchfahrt entlang der Landesstraßen L 1170/L 1168 und dabei auch die Prüfung der Möglichkeiten zur Lärmminderung. Auftragnehmer der Ausschreibung wäre das (schon erwähnte) Büro Brenner Bernhard, das die Aufgabenlösung für 5060 Euro vorlegen würde.

Am Ratstisch gab es mehrere Wortmeldungen. Beispielsweise wollte Theodor Feil wissen, auf welchen Abschnitt sich die Untersuchung konzentrieren soll. Für Lärmreduzierung gäbe es verschiedene Möglichkeiten: Flüsterbelag, bessere Sicherung der Kanaldeckel, Tonnagebeschränkung und Tempo 30. Bei vielem – so Feil – würde die Verkehrsbehörde beim Landratsamt mitreden und entscheiden. Manches falle ins Aufgabengebiet des Straßenbaulastträgers. Und der müsse auch die Kosten tragen.

Ein gangbarer Weg“

Hauptamtsleiter Andreas Häußler machte deutlich, dass die Stadt gerne erst einmal die Ergebnisse der Untersuchung haben möchte und im Falle der Realisierung der einen oder anderen Maßnahme natürlich sich ins Benehmen mit dem Straßenbaulastträger setzt. Auch für Bürgermeister Bremer war wichtig, heute die Auftragsvergabe zu bekommen und den Beschluss, dass zunächst von Lärmaktionen Abstand genommen werde.

„Das ist doch ein wirklich gangbarer Weg“, fand Stadtrat Manfred Roth. Bernd Hegele war hingegen skeptisch: Wir machen die Arbeit, geben für Vorschläge Geld aus und der Straßenbaulastträger sieht keinen Anlass zum Handeln. Der lasse sich nichts vorschreiben. Das Gremium beschloss einmütig, auf ein förmliches Verfahren zum Lärmaktionsplan zu verzichten. Die Auftragsvergabe wurde vertagt, weil hier noch einige Details des Arbeitsumfangs strittig sind.

Es brummt und es rumpelt

Der Verkehr auf den Hauptachsen der Ortsdurchfahrt ist aufgrund der Lage Niederstotzingens durchaus als Belastung zu empfinden. Eine Verkehrszählung durch das Land ergab offenbar einen Spitzenwert von 9375 Fahrzeugen innerhalb von 24 Stunden. Und das im Abschnitt Oberstotzinger/Schönstetter Straße.

An einer Zählstelle an der Landesstraße zwischen Bissingen und Stetten wurden 2787 Fahrzeuge in 24 Stunden notiert. Im selben Zeitraum wurden zwischen Oberstotzingen und Rammingen 5327 Fahrzeuge festgestellt; auf der Landesstraße nach Riedhausen 3 877. Zwischen Sontheim und Niederstotzingen waren es 4 735 Pkw, Busse und Lkw. Entsprechend hat sich der Spitzenwert nach dem Nadelöhr bei der Peter- und Paulkirche aufgeteilt.