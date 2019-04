An 21 Wochenenden spielen Musiker im Rahmen von Orgelmusiken zur Marktzeit in Nördlingen.

Am Samstag, 4. Mai, startet wieder die Reihe der „Orgelmusik zur Marktzeit“ in der Nördlinger St. Georgskirche. Bis zum 21. September gibt es an einundzwanzig Samstagen jeweils um 12 Uhr knapp halbstündige Konzerte. Auch wenn die Orgel bei vielen dieser Konzerte im Mittelpunkt steht, sorgen Chöre und Ensembles für Abwechslung.

Den Start macht das Sinfonieorchester der Musikschule in Liepaja (Lettland) mit 30 jungen Musikern unter Leitung ihres Dirigenten Reinis Lapa.