Der Neuntklässler des BuGy wurde beim Landeswettbewerb in Stuttgart Zehnter.

Hitzige Schlagabtäusche und kontrovers geführte Wortgefechte prägten den diesjährigen Wettbewerb von „Jugend debattiert“ im Stuttgarter Landtag. Dort, wo Volksvertreter jedweder politischen Couleur tagtäglich über wichtige Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft und neue Gesetze debattieren, fand der Landesentscheid des bundesweit an über 1300 Schulen durchgeführten Wettbewerbs statt.

Mit dabei war auch Janik Nothelfer, Schüler des Buigen-Gymnasiums. Der Neuntklässler, der in seiner Freizeit sonst gerne mit Degen und Florett umgeht, beherrscht in Debatten das verbale Wortgefecht dabei so gut, dass er bei diesem Wettbewerb auf den zehnten Platz im Land kam.

Bewertet werden in den Debatten, bei denen immer zwei gegen zwei antreten, die Sachkenntnis, das Ausdrucksvermögen, die Gesprächsfähigkeit und nicht zuletzt die Überzeugungskraft. Die Jury bescheinigte Nothelfer dabei in allen vier Bereichen sehr hohe Kompetenzen. Im Gegensatz zum Fechten ist das Ziel in den Debatten dabei nicht, den Gegner verbal niederzuringen, sondern gemeinsam zu einer tragfähigen Lösung zu kommen. „Auffallend bei dem gesamten Wettbewerb war, dass alle Debattierenden zwar kontrovers in der Sache, aber trotzdem stets konstruktiv miteinander debattiert haben“, freut sich Stefan Abele, Lehrer am Buigen-Gymnasium.

Im Vorfeld durften alle Schulsieger aus Baden-Württemberg – wie Nothelfer – ein dreitägiges Seminar zum Debattieren in Bad Liebenzell absolvieren.