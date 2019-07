Der Schwarzwald und der Kaiserstuhl waren für zwei Tage Ziel des Hermaringer Jahrgangs 1948/49.

Bei bestem Ausflugswetter starteten die gutgelaunten Teilnehmer zu ihrem Siebziger-Ausflug in Richtung Freiburg. Schon im Bus war die Freude groß, viele ehemalige Schulkameraden wiederzusehen. Ein Sektfrühstück durfte nicht fehlen und so erreichte eine fröhliche Schar das Uhrenmuseum in Furtwangen. Bei einer interessanten Führung gab es viele Infos zur Uhrengeschichte, von der Turm- bis zur Computeruhr.

Nächster Halt war an der Hexenlochmühle, bevor die Reise wieder aufwärts zum Schauinsland-Gipfel weiterführte. Bötzingen am Kaiserstuhl war das Tagesziel. Hier erlebten alle Jahrgängler einen fröhlichen Festabend bei Musik, Tanz und vielen alten Liedern.

Am zweiten Tag war Freiburg mit dem Münster und der Altstadt das Ziel – sogar von oben aus einem höher gelegenen Biergarten zu sehen. Schließlich ging es an den Tittisee, wo mancher Freizeitkapitän zeigte, was für Fahrzeuge er so beherrscht.