Bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Dunstelkingen ging es um Siege, Niederlagen und ein Minus in der Vereinskasse.

Über ein „erfolgreiches Jahr 2018“ freute sich der Schützenverein Dunstelkingen bei seiner Jahreshauptversammlung. Im Rundenwettkampf starteten laut dem Vorsitzenden und Sportleiter Albert Stumpf drei aktive Mannschaften. Der ersten Mannschaft gelang es dabei wieder, in die Gauoberliga aufzusteigen. Die zweite und dritte Mannschaft stiegen hingegen ab.

Beim Gaupokal gewann Dunstelkingen zunächst gegen Lutzingen, gegen den späteren Sieger Haunsheim fuhr der Schützenverein jedoch eine Niederlage ein. Beim Wanderpokal erreichten den Schützen in Dischingen den zweiten Platz und in Neresheim errangen sie sogar den Sieg. Ein kleiner Wermutstropfen: In diesem Jahr konnte der Schützenverein keine Jugendmannschaft stellen.

An 38 Freitagabenden im vergangenen Jahr zeigten die Schützen ihr Können, wobei die Jahresbesten Jonathan Schmidt und Matthias Abt am fleißigsten waren. Kassierer Uwe Pappe berichtete von einem mäßigen Jahr 2018. Der Verein erstand ein Auflageluftgewehr, da allerdings keine Feste abgehalten wurden, entstand ein Minus in der Vereinskasse.

Ehrungen gab es in diesem Jahr keine, diese werden erst am 26. September 2020 abgehalten. An diesem Tag feiert der Schützenverein sein 100-jähriges Bestehen.