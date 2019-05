Am Samstag stand Itzelberg im Zeichen der Kleinsten.

Das Itzelberger Kinderfest eröffnete in diesem Jahr den Kinderfestreigen in Königsbronn, und stand unter dem Motto ,,Die Vogelhochzeit“. Ein Festzug, angeführt von Bürgermeister Michael Stütz und Gemeinderäten, gefolgt vom Musikverein Westhausen, zog durch die Straßen. Die bunt bekleideten Kindergartenkinder wurden vom Dorfverein und den Pfannaglopfer begleitet. Bei den Darbietungen stellten die Kinder die Veränderung in einer Vogelfamilie nach.