Birkenried Infiziert vom Feuer des Flamenco

Birkenried / pm

Am Wochenende sind in Birkenried Workshops und ein Gitarren-Konzert mit Tanz geboten.

Zuschauen ist immer wunderschön – selber lernen schon ein wenig schwieriger: Flamenco, ein Tanz aus Andalusien. Ist man einmal mit dem Feuer infiziert, lässt einen dieser Tanz nicht mehr los: Auf Spanisch heißen sie „Afficionados“ – die Infizierten. Mit Flamencolehrerin Ari la Chispa können sowohl Anfänger, Mittelstufe als auch Fortgeschrittene in Birkenried in die Welt des Flamenco eintauchen: Am Samstag finden Workshops für alle Schwierigkeitsstufen statt. Der Anfänger- und Schnupperkurs ist von 15 bis 17.45 Uhr, von 18 bis 19.45 Uhr ist die Mittelstufe dran und am Abend, von 20 bis 21 Uhr, können Fortgeschrittene an ihrer Technik arbeiten. Anmelden kann man sich unter info@birkenried.de oder Tel. 08221.24208.

Feurig weiter geht es tags darauf: Am Sonntag, 18. November, ist in Birkenried ein Festival der akustischen Gitarren geboten. Der spanische Flamenco-Star El Macareno spielte bereits mit 16 Jahren mit bekannten spanischen Flamenco-Gruppen. Jetzt ist er auf Tournee mit dem deutschen Latin-Groove-Gitarristen Silvio Schneider, der sich mit dem Gitarrenduo „Nassler & Schneider“ einen Namen gemacht hat. Er mischt Samba-Rhythmen, Jazz und Pop, dazu ein paar Einflüsse aus Flamenco und Klassik sowie elektronische Sounds und entwickelt so seinen ganz eigenen Sound. Die „Fiesta del ritmo“ findet von 14 bis 17 Uhr statt. pm