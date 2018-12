Königsbronn In Königsbronn gibt es bald ein neues Baugebiet

Königsbronn / Gerhard Stock

Hoch gelegen und am Ortsrand in Waldnähe schafft die Gemeinde ein Baugebiet mit zwölf neuen Plätzen. Bereits jetzt gibt es konkrete Anfragen von Bauwilligen.

Nicht durchsetzen konnte sich die Fraktion der Grünen im Königsbronner Gemeinderat mit ihrem Antrag, im neuen Baugebiet Am Töbele das Anlegen von geschotterten Gärten zu untersagen. Bei der Diskussion über die einzelnen Bauvorschriften für das in Höhenlage und in Waldnähe geplante Wohngebiet hatte Ratsmitglied Arnim Bledow angeregt, etwa mit Granitschotter abgedeckte Frei- und Gartenflächen nicht zuzulassen. Der zu offen gehaltene Passus „gärtnerische Gestaltung“ solle gestrichen und stattdessen explizit Begrünung vorgeschrieben werden. Christl Schäfer sprang ihrem Fraktionskollegen bei und stellte sich ebenfalls gegen die „Modeerscheinung“, Gartenboden flächig mit Schottersteinen abzudecken, dies meist auch, um sich aufwendige Pflege inklusive Jäten zu ersparen.

Steilere Dächer für Solarmodule

„Lasst doch den Leuten diese Gestaltungsmöglichkeit“, bezog Edith Wagner (Unabhängiger Wählerblock) Gegenposition. Immerhin bleibe die Erde ja offen und werde nicht versiegelt, argumentierte sie und fand damit breite Unterstützung am Ratstisch. Die Grünen erhoben ihr Ansinnen dennoch zum Antrag, der jedoch ebenso demonstrativ wie einhellig abgelehnt wurde.

Einen Teilerfolg erzielen konnte dagegen Werner Glatzle (Grüne) mit seiner Anregung, die Dachneigung der neuen Wohnhäuser nicht auf 40 Grad zu begrenzen, sondern auch steilere Dächer zuzulassen. Diese seien im Blick auf die Installation von Modulen zur Nutzung von Solarenergie zwecks Erzeugung von Wärme oder Strom vorteilhafter, da im Winter die Sonne sehr flach am Himmel stehe. Zwar könne man eine höhere Steilheit auch durch Aufständerung der Module erreichen, wie von Joachim Wötzel angemerkt, doch wirke diese eben auch „unglaublich hässlich“. Das Gremium ließ sich überzeugen und hob die zulässige Dachneigung auf 50 Grad an.

Die Entwässerung der Grundstücke erfolgt analog zu den Verfahren, die auch für die Baugebiete Roßrucken Nord und Süd beschlossen wurden. Auf jedem Bauplatz ist die Entwässerung entweder durch Versickerung oder Rückhaltung sicherzustellen. Zur Brauchwassernutzung geschaffene Zisternen jedoch, wie von Werner Glatzle hinterfragt, zählen in diesem Sinne nicht als Auffangmöglichkeit. „Gerade wenn man sie bräuchte, etwa bei einem Starkregenereignis, sind die nämlich voll und bringen dann nichts“, erläuterte Helmut Kolb vom gleichnamigen Steinheimer Ingenieurbüro.

Gleiches Recht für alle

Wolfgang Lutz (SPD) störte sich am grünen Nachbesserungseifer und wies darauf hin, dass man vor einigen Wochen für den Bereich „Roßrucken Süd“ einen Bebauungsplanentwurf mit den nahezu identischen Vorschriften beschlossen habe, an denen die Grünen jedoch nichts auszusetzen gehabt hätten. Er warnte davor, sich nun an Details festzubeißen und stattdessen darauf zu achten, möglichst für alle Bauplätze in etwa die gleichen Regeln festzulegen.

Gegen mehrgeschossige Häuser

Desinteressiert zeigte sich das Gremium sodann auch über Schäfers Anregung zu diskutieren, ob man angesichts des anhaltend hohen Bedarfs an Wohnraum zumindest im Randbereich des neuen Baugebiets auch mehrgeschossige Gebäude ermöglichen solle. Im Nahbereich an der Danziger Straße gebe es ja bereits zwei viergeschossige Häuser, so dass das ja auch hier denkbar wäre. „Die Leute wollen ihr eigenes Häusle bauen“, befand Bürgermeister Michael Stütz und Planer Helmut Kolb argumentierte städtebaulich. Mehrgeschossige Bauten passten hier nicht ins Landschaftsbild und würden generell eher mittig denn in Randlage eines Baugebiets platziert - was hier aufgrund der überschaubaren Fläche und kleinräumigen Struktur nicht möglich sei. „Und was sagen die Nachbarn dazu, die eingeschossig gebaut haben“, lautete ein weiterer Einwand aus der Ratsmitte.

Mit Blick auf nichtöffentlich bereits geleistete ausführliche Vorberatung beschloss das Gremium sodann, sich weitere Diskussionen zu ersparen und den Vorentwurf nunmehr öffentlich zur Einsichtnahme auszulegen.

Zustimmend zur Kenntnis genommen hatte man zuvor die von Landschaftsplanerin Regina Zeeb erläuterte Konfliktanalyse hinsichtlich Artenschutz in Bezug auf die bisher unberührten „Fettwiesen“ und ein größeres Feldgehölz. Damit gebaut werden kann, muss die Natur hier Platz machen. Zu entschädigen ist sie, so Zeeb, durch die Neuanlage eines Heckensaums plus zusätzlich zwölf Einzelbäumen am Waldrand.

Ohnehin ist die Nähe zum unverbaubaren Waldrand sehr begehrt. Wie der Bürgermeister wissen ließ, seien im Rathaus für die zwei Bauplätze in direkter Nähe zum Wald bereits 20 konkrete Anfragen von Bauinteressenten eingegangen. Auch was die anderen Bauplätze betreffe, brauche man sich seiner Einschätzung zufolge keinerlei Sorgen zu machen.