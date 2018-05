Kreis Heidenheim Erst sterben die Insekten dann die Vögel?

Kreis Heidenheim / Patrick Vetter

Eine erste Bilanz der bundesweiten Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ wurde gezogen: Segler und Schwalben wurden weniger. Der Grund: das Insektensterben.

Über die Beteiligung konnte sich bei der 14. Stunde der Gartenvögel des Naturschutzbundes niemand beschweren. Bundesweit zählten 53 000 Vogelfreunde in den vier Tagen von Vater bis Muttertag, 10. bis 13. Mai, rund eine Million Vögel in ihren Gärten. In Baden-Württemberg haben sich dieses Jahr rund 5340 Vogelfreunde Zeit genommen, um sich eine Stunde auf Gezwitscher und Geflatter im Garten zu konzentrieren. Sie dokumentierten mehr als 109 000 Vögel.

Das Wetter war nicht optimal

Auch in 66 Gärten im Landkreis Heidenheim wurde gezählt. „Das wechselhafte Wetter war wohl eher nachteilig für die Vogelbeobachtung, da weniger Vögel zu sehen waren“, kommentiert Nabu-Vogelschutzexperte Stefan Bosch die Zahlen. Bundesweit ergaben die Zählungen die niedrigste Vogelzahl seit Beginn der Aktion 2005. „Es gibt mehr Verlierer als Gewinner unter den 20 häufigsten Gartenvogelarten“, sagt Bosch.

Spatz ist der häufigste Vogel

Unverändert führt der Haussperling oder Spatz die Top fünf der Gartenvögel an. Seine Zahl wuchs weiter. Im Landkreis wurden 676 Tiere gezählt, also mehr als zehn Spatzen pro Garten. Damit gibt es in Heidenheim mehr Spatzen als im Ostalbkreis (sechs pro Garten) oder im Alb-Donau-Kreis (sieben pro Garten).

„Erfreulich ist auch, dass sich die Amselbestände im Südwesten stabilisiert haben“, so Bosch. Der zweithäufigste Gartenvogel wurde in Heidenheim 168 Mal gesichtet. Schlusslicht der Top zehn ist der Grünfink, der in jedem dritten Garten im Südwesten gesichtet wurde. In den 66 Heidenheimer Gärten kam er 79 Mal vor.

Mehr Meisen gab es im Kreis Heidenheim

Bundesweit hat der Kohlmeisenbestand abgenommen, in Baden-Württemberg durch einen warmen Fühling aber zugenommen. In Heidenheim wurden im Schnitt 2,2 Kohlmeisen pro Garten gesichtet. Auch weitere Meisenarten konnten Dank der Wärme frühzeitig brüten und waren bereits mit Jungvögeln unterwegs. Der Star, der Jahresvogel 2018, wurde in Heidenheim 174 Mal gesehen. „Der Abwärtstrend beim Star setzt sich mit minus neun Prozent leider fort“, so Bosch. Aber auch bei Hausrotschwanz, der nur 35 Mal im Kreis gesichtet wurde, Rotkehlchen mit 42 Sichtungen und Buntspecht, der sich den Heidenheimern 15 Mal zeigte, setzt sich der Abwärtstrend im zweistelligen Prozentbereich fort.

Ursachen sind laut dem Nabu-Ornithologen das Verschwinden von Brutplätzen in alten Bäumen und naturnahen Gärten. „Durch intensive Landwirtschaft und den Verlust von Lebensräumen verschwinden Insekten in enormem Umfang. Damit setzen wir viele Gartenvögel auf eine Fastendiät“, erklärt Bosch.

Insektenfresser gehen zurück

Das spiegele sich in den Zahlen der reinen Insektenfresser wieder: Mehlschwalbe (landesweit auf Platz 9, minus 24 Prozent zum Vorjahr), Mauersegler (Platz 12, minus 14 Prozent) und Rauchschwalbe (Platz 23, minus 21 Prozent) haben mit Insektenmangel und mit fehlenden Nistplätzen zu kämpfen. In Heidenheim wurden sie zwischen 40 und 80 Mal entdeckt.

„Wer sich selbst ein Bild vom Insektenbestand in seinem Umfeld machen will, kann beim Nabu-Insektensommer mitzählen“, ruft Bosch zum Mitmachen auf. Wer einen eigenen Garten hat, sollte dort auf chemische Spritzmittel verzichten und diesen naturnah gestalten.

Krabbler zählen beim Nabu-Insektensommer

Insektensterben: Durch einseitige Landwirtschaft und Spritzmittel sowie das Zerstören von kleineren Lebensräumen in Gärten sterben viele Insektenarten immer schneller. Sie bilden die Nahrungsgrundlage für andere Lebewesen wie Vögel.

Zählaktion: Wie drastisch die Lage in Deutschland und in der Region tatsächlich ist, möchte man beim diesjährigen Nabu-Insektensommer herausfinden. Wieder setz der Nabu auf Privatpersonen, die in einem kleinen Umfeld wie dem eigenen Garten oder am Wegesrand Insekten zählen und bestimmen sollen. An zwei Tagen, am Freitag, 1.?Juni, und am Freitag, 3.?August, findet die Zählaktion statt. an der sich jeder beteiligen kann. Gezählt wird immer die größte gleichzeitig anwesende Zahl einer Art.

Lebensraum: Nicht nur beim Insektensommer, auch privat kann sich jeder für den Artenreichtum der Insekten einsetzen. Wer in seinem Garten teile der Rasenfläche ausblühen lässt, schafft Lebensraum für viele Krabbler. Blühende Gärten sind Oasen für Insekten. Auf Spritzmittel sollte man natürlich verzichten