Nicht jeder Schuss eines Jägers ist sofort tödlich. Und auch nach Wildunfällen im Straßenverkehr kann es lange dauern, bis ein geflüchtetes Tier verendet. Deshalb sind Nachsuchenführer im ehrenamtlichen Einsatz.

Ein sonniger Nachmittag in einem Waldstück irgendwo zwischen Zang und Heidenheim: Die Deutsch Drahthaarhündin Ilse springt aus dem Auto von Jäger Kai Bubeck und wedelt mit dem Schwanz. Sie ist sichtlich aufgeregt, hechelt trotz der milden Frühlingstemperaturen bereits. Als sie von Bubeck ihre neonfarbene Schutzweste angelegt bekommt, steckt sie fast begierig die Schnauze durch die Kopföffnung. Noch die Leine geholt, dann setzen sich Hündin und Jäger in Richtung der nahen Baumreihe in Bewegung.

Kai Bubeck ist mit Wolfgang Schad und Wolfgang Schlierer vor Ort, mit ihren Hunden wollen sie zu Übungszwecken auf Fährtensuche gehen. Die Jäger und ihre Vierbeiner sind drei von vier anerkannten Nachsuchengespannen bei der Kreisjägervereinigung Heidenheim (KJV). Zusammen mit Steffen Todt spüren sie jedes Jahr bei rund 400 Einsätzen verletztes Wild auf. Ziel der Nachsuche ist es vor allem, „vermeidbare Schmerzen oder Leiden des Wildes“ (§22a des Bundesjagdgesetzes) zu verhindern. Außerdem wird das Wildbret vor dem Verderben bewahrt. Verständigt werden Bubeck und seine Kollegen beispielsweise, wenn ein Jäger ein beschossenes Stück Wild nicht finden kann, und sich unsicher ist, ob er es verwundet hat.

Zum Kodex der Nachsuchenführer gehört dabei absolute Verschwiegenheit, erklärt Schlierer: „Wer uns verständigt, kann sich sicher sein, dass die Geschichte später nicht zum Stammtischgespräch wird.“ Grundsätzlich kann zwar jeder Jäger eine eigene Nachsuche unternehmen, sein Hund muss dafür lediglich die grundlegende Brauchbarkeitsprüfung abgelegt haben. Ist es der Vierbeiner jedoch nicht gewohnt, auch über lange Strecken auf einer Fährte zu bleiben, ist man schnell auf die Spezialisten angewiesen. Bei Wildunfällen weiß die Polizei meist Bescheid und gibt den Fall über den jeweiligen Jagdpächter an die Nachsuchenstation weiter. Und die ist rund um die Uhr erreichbar. „Anrufe werden immer entgegengenommen“, am besten abends bis spätestens um Mitternacht, ansonsten morgens ab sechs Uhr. So steht es auf der Internetseite der Nachsuchenstation der KJV. Eine zügige Meldung sei demnach wichtig, um die Nachsuche „ordentlich zu organisieren“.

Zumeist wird das gesuchte Tier nach wenigen hundert Metern, oft schon tot, im Unterholz gefunden, so Schlierer. Dennoch müssen die Nachsuchenführer jedes Mal auch für eine längere Tour vorbereitet sein und wissen vorher nie, was auf sie zukommt. Wolfgang Schad etwa berichtet von einem Einsatz mitten im Sommer, bei dem er mit seinem Sohn Manuel und seiner Hannoverschen Schweißhündin Dori von der Dämmerung bis in den frühen Abend hinein der Fährte eines besonders schweren Keilers folgte. Nach über einem Kilometer blieben deutliche Spuren aus, sodass sich der Jäger komplett auf die Spürnase der Hündin verlassen musste. Die dicke Schutzkleidung machte bei steigenden Temperaturen zudem immer öfter kurze Pausen notwendig. „Wir hatten über Funk Kontakt zu einem Begleitfahrzeug, welches uns immer mit frischem Wasser versorgte“, erinnert sich Schad. Nur deshalb entschloss er sich damals dazu, die Nachsuche fortzusetzen. Laut GPS-Gerät nach insgesamt 8,7 Kilometern, „oftmals auf allen Vieren durch dichtestes Unterholz“, konnte die Suche schließlich erfolgreich beendet werden.

Solche Einsätze beanspruchen gerade den Hund stark: „Die Menschen können kommunizieren, wann sie genug haben. Aber der Vierbeiner kann das nicht, und macht im Zweifel auch über seine Belastungsgrenzen hinaus weiter“, erklärt Schad. Aus diesem Grund muss der Nachsuchenführer genau wissen, was er seinem Tier zumuten kann, und was nicht. „Auf der Fährte steigt die Körpertemperatur des Hundes um zwei bis drei Grad. Er ist geradezu im Fieber“, erklärt Bubeck. Deshalb sei es sehr wichtig, dass der Hundeführer im Einsatz gut auf sein Tier achtet. Bei längeren Einsätzen hilft es außerdem, die Kollegen der Nachsuchenstation im Rücken zu haben, ergänzt Schlierer. So könne man, falls nötig, auch abwechslungsweise weitersuchen.

Eine andere Gefahr für Hund und Jäger geht unter Umständen von dem gesuchten Tier aus. Verwundetes Wild legt sich, von der Flucht erschöpft, meist irgendwann auf den Boden, man spricht auch vom „Wundbett“, wie die Jäger erklären. Wenn man sich schließlich dem Wundbett des verletzten Tieres nähert, wird es möglicherweise noch einmal aufgescheucht. „Hier in unserer Gegend ist das Wildschwein klar das gefährlichste Tier“, sagt Bubeck. Das hat der Königsbronner auch schon am eigenen Leib erfahren: „Bei einer Nachsuche auf einen Keiler überraschte er uns im Unterholz und biss mich in den Unterschenkel.“ Dank der Schutzhose ging dies relativ glimpflich aus, Bubeck trug dennoch eine Verstauchung und Quetschung davon. Aus gutem Grund ist es daher gängige Praxis, Wildschweinen nicht bei Dunkelheit und immer nur zu zweit nachzuspüren. Für den Hund wiederum ist deshalb die Schutzweste wichtig.

„Ein Wildschwein beißt eigentlich überall rein, je nachdem was es zu fassen bekommt“, erklärt Schlierer. Auch Hündin Ilse sieht man dies an, ihre Schutzweste trägt die Spuren vergangener Begegnungen mit dem ein oder anderen Wildschwein. Auf der Fährte bleibt der Hund fast immer angeleint. Nur in Ausnahmefällen schnallt der Jäger sein Tier ab. Je nach Größe und Verwundung des gesuchten Wilds kann der Hund das Tier dann auch selbst erlegen. Hat der Jäger aber die Wahl, wird er dies immer selbst übernehmen, ohne dabei den Hund oder Dritte zu gefährden, betont Schlierer.

In den vergangenen Jahren waren Ilse und ihre Artgenossen gefragter denn je, wie Wolfgang Schad zu berichten weiß. Ein Grund sei die hohe Reproduktionsrate des Schwarzwilds, gerade in Jahren mit besonders viel Futter wie Bucheckern oder Eicheln. Wenn sich die Tiere stärker vermehren, werde auch mehr gejagt, was wiederum öfter die Nachsuchenführer auf den Plan rufe. Einen weiteren Anstieg an Einsätzen habe es zudem seit 2016 gegeben, weil die Jäger seitdem nur noch bleifreie Munition verwenden dürfen: „Die Munition wirkte anders als gewohnt. Oftmals war das Wild tödlich getroffen, flüchtete aber noch eine gewisse Strecke, ohne deutliche Spuren zu hinterlassen.“ Die verunsicherten Jäger hätten dann öfter die Nachsuchenführer verständigt. Allerdings habe sich dieses Problem inzwischen wieder erledigt, so Schad. „Die Hersteller haben ihre Geschosse optimiert, die Jägerschaft hat sich an die bleifreien Patronen gewöhnt.“ So sei man inzwischen wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor der Umstellung angekommen.

Zurück zur Übungsfährte: Kai Bubeck ist inzwischen mit Ilse am „Tatort“ angekommen: Mit wenigen Millilitern Rehblut hat er tags zuvor im angrenzenden Waldstück eine Fährte gelegt. Der Jäger gibt ein Signal, und Ilse legt los. Im zügigen Tempo und mit der Schnauze direkt an den Boden gedrückt führt sie ihr Herrchen zielstrebig über moosbewachsene Äste und Steine durch den Wald. Die künstliche Fährte ist für das menschliche Auge unsichtbar, doch die Hündin weiß offenbar genau, wohin. Die Spur ist schon über 20 Stunden alt, vermutlich wurde sie über Nacht auch von zahlreichen Tieren mit eigenen Fährten überquert. Doch Ilse stellt ihre Erfahrung unter Beweis und lässt sich nicht ablenken. Dann ist die Beute gefunden: Schon nach wenigen hundert Metern findet Ilse am Boden ein Stück Fell, das Bubeck am Ende der Fährte platziert hat. „Fein gemacht“, lobt der Jäger und belohnt den Vierbeiner mit einem kleinen Happen. Beim nächsten Einsatz ist die Fährte vielleicht wieder schwieriger.