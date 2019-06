Die Honigernte hat dieser Tage Hochsaison. Bis zum Herbst bedeutet das viel Arbeit – für Bienen wie für Imker. Doch ein kleiner Parasit bedroht den gesamten Ertrag.

Es summt und brummt in Zang. Schon von weitem hört man die emsigen Bienen der Bio-Imkerei Fähnle umherschwirren. Zwischen 10 und 15 Millionen der gelbbraunen Insekten sind auf dem Familienbetrieb von Claus Uwe Fähnle und seiner Frau Helena zu Hause. Für die Bienen ist derzeit Hochsaison und auch für den Imker bleibt wenig Zeit zum Ausruhen: „Wir sind momentan mitten in der Honigernte“, berichtet Claus Uwe Fähnle. Die erste Sorte, der Löwenzahnhonig, sei schon fertig geschleudert, also durch eine Maschine von den Bienenwaben gelöst worden. „Jetzt ist der Akazienhonig dran.“

Für solche spezifischen Honigsorten transportiert Fähnle seine Bienenvölker auch mal mehrere Kilometer weit zu einem anderen Standort – teilweise bis zu 250 Kilometer entfernt. Das liege daran, dass bestimmte Sorten von Blüten nur in bestimmten Gegenden vorkommen.

Mai war viel zu kalt

Gelitten haben Fähnles Bienen unter den niedrigen Temperaturen des vergangenen Monats. „Der Mai war nix für die Bienen“, ärgert sich der Berufsimker. Neben dem geringeren Honigertrag hat die Kälte eine weitere negative Auswirkung: Sie erhöht die sogenannte Schwarmneigung der Nutzinsekten. „Bei Kälte kommen die Bienen auf dumme Gedanken“, sagt Willi Miller vom Alb-Bienenzüchterverein Gerstetten, der eng mit dem Bezirksimkerverein Heidenheim zusammenarbeitet, dem Claus Uwe Fähnle vorsteht.

Beim Schwärmen teilt sich das Bienenvolk in zwei Einzelvölker. Eines von ihnen verlässt den Stock auf der Suche nach einem neuen Zuhause, das zurückgebliebene Volk selbst ist wenig ertragreich. Bis neue Bienen nachkommen, dauert es fünf Wochen. Bis dahin ist ein Großteil des Sommers schon vorbei.

Selbst bei einer regulären Honig-Ausbeute fällt für einen Imker auch im Spätsommer Arbeit an. Wichtig ist es laut Willi Miller, das Bienenvolk nicht „auf den letzten Tropfen auszuquetschen“. Spätestens im September müsse ein Imker das Futter ersetzen, das er dem Stock im Sommer genommen hat. Zuckerwasser oder zuckerhaltiger Futterteig dient den Bienen als Honigersatz und soll dafür sorgen, dass das Volk bis zum Frühjahr nicht verhungert. Hier lautet die Devise: Lieber zu viel füttern als zu wenig. „Geiz ist in diesem Fall überhaupt nicht geil“, warnt Miller.

Der andere große Kampf

Neben Wind und Wetter gibt es noch einen weiteren Faktor, der die Honigernte bedroht: die Varroamilbe. Sie sei der „andere große Kampf“, den die Imker ausfechten müssen. Behandelt wird ein Varroa-Befall mit organischen Säuren, ätherischen Ölen oder synthetischen Mitteln – eine hundertprozentig erfolgreiche Behandlung sei allerdings nicht möglich. „Wir sind mit 98 Prozent schon zufrieden“, erklärt Willi Miller. Die meisten Imker arbeiten mit Säuren, da diese keine Rückstände im Honig oder im Wachs hinterlassen.

Die Bienen der Imker sind auf die Behandlung angewiesen. „Ohne die könnte man in Deutschland keine Bienen mehr halten“, erklärt Miller. Wildbienen, die von der Varroamilbe befallen sind, überleben höchstens einen Winter. „Wir päppeln unsere Bienen ja wieder auf“, erklärt Miller. Wildbienen hätten hingegen niemanden, der sich um sie kümmert.

Jährlich mehr Neuimker

Aufpäppeln, Honig ernten, Bienen halten – laut Fähnle nimmt die Zahl derjenigen, die sich für das Imkern interessieren, jährlich zu. Während es bis vor einigen Jahren aber hauptsächlich darum ging, im eigenen Garten Honig herzustellen, hätten Hobbyimker heute eher das Anliegen, etwas für die Natur zu tun. Waren es vor etwa 20 Jahren größtenteils „ältere Herren“, die Interesse an der Bienenhaltung zeigten, seien angehende Hobbyimker heutzutage eher jung und weiblich.

Dennoch sei Imkern kein Honigschlecken. Neben den Kosten für die Erstausrüstung, die zwischen 1000 und 5000 Euro liegen, falle generell einiges an Arbeit für Hobbyimker an. „Bienen zu halten ist nicht einfach“, warnt Willi Miller. Die Belohnung falle jedoch umso höher aus: „Man sieht die Natur noch einmal ganz anders.“