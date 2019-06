Die Elternbeiträge in allen Gruppen und Angebotsformen in Niederstotzingen werden zum 1. September um drei Prozent steigen.

Mit dem Kinderhaus Villa Kaleidos in Oberstotzingen und dem Familienzentrum St. Anna in Niederstotzingen verfügt die Stadt über zwei große Betreuungseinrichtungen für Kinder. Vielfältige Angebotsformen von der Regelgruppe bis zu Krippe und Hort gehören dazu, und das lässt sich Niederstotzingen alljährlich auch einiges kosten. In der Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend ging es jetzt um die Kindergartenbedarfsplanung und eine Erhöhung der Elternbeiträge zum Kindergartenjahr 2019/2020.

Bürgermeister Marcus Bremer schilderte, dass man sich fragen müsse, ob die Platzkapazitäten in der Stadt ausreichen. Aufgrund der Anmeldezahlen könne dies positiv beantwortet werden, es gelte aber, die Entwicklung im Blick zu behalten.

Hauptamtsleiter Andreas Häußler gab dann einen Überblick. So sei der geburtenstärkste Jahrgang 2014 mit 51 Geburten bereits im Kindergarten. Seit 2011 liege der Schnitt bei jährlich etwa 40 Geburten, 2019 seien es bis Anfang Juni 14 gewesen. Beide Betreuungseinrichtungen in der Stadt würden aktuell nahezu unter Volllast betrieben, so Häußler: 232 Plätze seien genehmigt, 224 Kinder würden momentan betreut. Somit bestehe noch eine Kapazität von acht Plätzen.

Erhöhung empfohlen

Die bislang letzte Beitragsanpassung sei zum Jahresanfang 2018 erfolgt. Die Kosten lagen seitdem bei einem Kind bei 124 Euro in der Regelgruppe als unterer Grenze und 408 Euro in der Krippe mit zehn Betreuungsstunden. Häußler berichtete, dass mittlerweile Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände vorlägen, die eine Anhebung von drei Prozent umfassen. Daher habe die Stadtverwaltung diese Empfehlung bei einer Neuberechnung über alle Gruppen angewandt. Dies bedeute künftig monatlich bei einem Kind in der Regelgruppe 128 Euro, in der Ganztagsgruppe mit acht Stunden 180 Euro, in der Ganztagsgruppe mit elf Stunden 244 Euro, in der Krippengruppe mit sieben Stunden 322 Euro, in der Krippengruppe mit zehn Stunden 420 Euro und im Hort 165 Euro.

Für die Verwaltung sei der Kostendeckungsgrad wichtig. Seitens der Verbände heiße es, dass bei Einhalten der Empfehlungen der gewünschte Deckungsgrad von 20 Prozent erreicht werden könne. Die Anhebung der Elternbeiträge in Niederstotzingen führe bei gleich bleibendem Kostenaufwand zu einem Deckungsgrad von 18,6 Prozent, so Häußler. Die Beitragssumme steige von 301 000 auf 310 000 Euro. Bei jährlichen Kosten von 1,7 Millionen Euro und Landesförderung von 510 000 Euro verbleibe nach Abzug der Elternbeiträge ein Aufwand von rund 870 000 Euro bei der Stadt.

Da allerdings bereits Kostensteigerungen erfolgten und weitere kommen könnten, entwickle sich der Deckungsgrad wieder nach unten. „Vor diesem Hintergrund halten wir die Erhöhungen für gerechtfertigt“, sagte der Hauptamtsleiter. Bei weiteren Kostensteigerungen seien auch noch weitere Anhebungen angebracht. Neben der Erhöhung um drei Prozent schlage die Verwaltung eine automatische Anpassung an die Empfehlung der Spitzenverbände vor. Über darüber hinaus gehende Steigerungen solle der Gemeinderat befinden.

Auch Wartelisten möglich

Stadtrat Martin Däumling (SPD) erkundigte sich, ob alle Niederstotzinger Kinder einen Platz bekommen hätten. Häußler antwortete, dass zwei oder drei Kinder einen auswärtigen Kindergarten besuchen würden. Der Kostenausgleich zwischen den Kommunen halte sich aber mit jeweils etwa 10 000 Euro die Waage. In jüngster Zeit habe es allerdings Wartelisten gegeben. Hierzu merkte der Bürgermeister an, dass eine gewisse Wartezeit in Kauf genommen werden müsse.

Manuela Kammerer (BWI) sagte, dass mit dem neuen Baugebiet damit zu rechnen sei, dass junge Familien in die Stadt ziehen und sich ein Platzbedarf bei den Kindergärten ergibt. Vielleicht werde sogar eine neue Gruppe nötig. Momentan gehe es, aber die Entwicklung müsse beobachtet werden, so Bremer. Manfred Roth (CDU-Wählerblock) meinte: „Für mich ist klar: Der Gebührenaufschlag ist passend.“

Einstimmig befürwortete das Gremium dann die Erhöhung der Elternbeiträge in allen Gruppen und Formen um drei Prozent. Ebenso fiel die Abstimmung aus für eine automatische Anpassung an die Empfehlungen der Verbände und für Gemeinderatsentscheidungen bei darüber hinaus gehenden Steigerungen.