Am Ortseingang von Bissingen stehen seit Kurzem zwei weiße und ein braunes Mammut.

Sie sollen Besuchern den Weg in den Archäopark weisen: Die Rede ist von den zwei weißen Mammuts, die seit Kurzem den Kreisverkehr am Ortseingang von Bissingen zieren. Außerdem gibt es ein drittes, braunes Mammut, das an der Ausfahrt des Kreisverkehrs Richtung Archäopark steht.

Treibende Kraft für diese Wegweiser war der Förderverein Eiszeitkunst Lonetal mit seinem Vorsitzenden Hermann Mader. In Gesprächen mit den Bissinger Gemeinderäten, der Stadtverwaltung, Polizei und Straßenbaubehörde hat der frühere Landrat den Weg für die Kreisel-Umgestaltung geebnet. Da die Plastiken die Verkehrssicherheit nicht gefährden dürfen, wurden die Mammuts so befestigt, dass sie im Falle eines Aufpralls kippen.