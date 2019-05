Der jüngste Kreisbauerntag in Nattheim war ein besonderer: Christian Ziegler wurde verabschiedet, die Verbände Heidenheim und Ostalb traten erstmals nach der Fusion gemeinsam auf.

Für den Kreisbauernverband Ostalb-Heidenheim, begann in der Gemeindehalle in Nattheim ein neues Kapitel in seiner Geschichte. Es handelte sich um den ersten Bauerntag nach der Fusion der beiden bislang selbstständigen Teile Heidenheim und Ostalb zu einem Verband. Hubert Kucher, bislang Vorsitzender des Ostalbkreises, hat nun die Gesamtverantwortung übernommen. Christian Ziegler, bislang Vorsitzender des Kreises Heidenheim, wurde in den Ruhestand verabschiedet und für seine langjährigen Verdienste mit der goldenen Ehrennadel des Verbandes ausgezeichnet.

Besondere Freude zeigte Kucher über das Interesse der Politik an der Veranstaltung. So konnte er die Europaabgeordnete Dr. Inge Gräßle (CDU) ebenso begrüßen wie den grünen Landtagsabgeordneten Martin Grath. In Vertretung von Landrat Thomas Reinhardt war Georg Feth erschienen, Dezernatsleiter Umwelt und Ordnung im Heidenheimer Landratsamt. In der engen Kontaktpflege zu den Abgeordneten und für die Landwirtschaft vor Ort Verantwortlichen sieht Kucher eine der Hauptaufgaben des Verbandes. Um kein Spielball der Politik zu werden, plädierte Kucher für die Entwicklung einer Diskussionskultur im Inneren des Verbandes, jedoch für ein geschlossenes Auftreten nach außen.

Gegen den Wolf

Immer wieder sähen sich die Bauern durch „Bürokratie und übertriebene Gesetzesmaßnahmen“ in ihrer Arbeit behindert. So bezeichnete Kucher die Verlautbarungen der Landeswasserversorgung bezüglich der Nitratwerte im Grundwasser als „Panikmache“. Die Grenzwerte würden eingehalten, weshalb er an die Verantwortlichen appellierte, „die Fakten anzuerkennen und die Zusammenhänge zu sehen“.

Auch mit den unter Naturschutz stehenden Tieren Wolf und Biber hat man seine liebe Not. Insbesondere der Wolf richte unter den Weidetieren erhebliche Schäden an. „Der Wolf hat keinen Platz in unserer Kulturlandschaft“, bestimmte Kucher unter dem Beifall der 400 Gäste.

Besondere Unterstützung erhielt Kucher bei seiner ersten Veranstaltung als Vorsitzender des fusionierten Verbandes Ostalb-Heidenheim durch Joachim Rukwied, Präsident des Europäischen Bauernverbandes COPA, des deutschen Bauernverbandes sowie des Landesbauernverbandes Baden-Württemberg. Der Heilbronner gilt nicht nur als einer der profiliertesten Agrarlobbyisten auf europäischer Ebene, sondern auch als äußerst streitbarer und zäher Verhandler.

Der Hauptreferent des Abends wies erst einmal auf die hohen Verdienste hin, die sich die Bauern auf den Gebieten der Biodiversität und Artenvielfalt derzeit erwerben. Die bundesweite Blühaktion habe in Baden-Württemberg bislang dazu geführt, dass 13.000 Hektar Blühwiesen entstanden seien. Dies komme wieder den Insekten und Bienen zugute, auf die die Landwirtschaft angewiesen sei. In der Gestaltung eines „lebendigen ländlichen Raumes“ sieht Rukwied die zweite Hauptaufgabe der Landwirtschaft. Die erste sei jedoch nach wie vor die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel.

Angesichts einer stetigen Steigerung der Weltbevölkerung hält Rukwied es für sehr bedenklich, dass sich die Agrarflächen in Deutschland stetig reduzieren. Seit den 90er-Jahren habe man 1,2 Millionen Hektar Ackerland verloren. Global betrachtet sei der Anteil zwar gestiegen, wie aber die zehn Milliarden Menschen, die es im Jahr 2050 geben wird, ernährt werden sollen, sei durchaus noch nicht entschieden.

Ökologisch und konventionell

Dass die grün-schwarze Regierung im Ländle den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft fördere, begrüßte Rukwied durchaus. Allerdings könne das Ganze nur gut gehen, wenn gleichzeitig auch die Verbraucher entsprechend aufgeklärt würden. Zwar seien mittlerweile 14 Prozent der Flächen ökologisch bewirtschaftet, nur 5,5 Prozent der Konsumenten jedoch achteten bei ihren Einkäufen auf diese Produkte. Rukwied plädierte entschieden dagegen, die ökologische gegen die konventionelle Landwirtschaft auszuspielen und riet der Politik dazu, beides gleichermaßen im Blickfeld zu behalten.

Rukwied befürchtet, dass die Mehrkosten für die Durchführung des gesellschaftlichen Wunsches nach ökologischen Lebensmitteln letztlich auf die Bauern abgewälzt werden sollen und zwar „durch eine Umwidmung der Agrarzahlungen“. Für die fünf Milliarden Mehrkosten, die die ökologische Landwirtschaft verursache, bedürfe es eines Ausgleichs durch die EU, andernfalls seien im Wettbewerb keine Chancen vorhanden. Die Vorschläge von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger mit „nennenswerten Kürzungen“ im Agrarhaushalt, bezeichnete Rukwied deshalb unter lautem Beifall der versammelten Bauern als „inakzeptabel“.