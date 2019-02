Herbrechtingen Im Herrenweg werden 50 Bäume gefällt

Herbrechtingen / Günter Trittner

Zwischen Brenz und Bahnlinie werden diese Woche erkrankte Eschen gefällt. Sie gelten als eine Gefahr für Passanten.

Ein schmaler Fußweg, dicht von hohen Bäumen gesäumt – hier unterwegs zu sein, kann man je nach Temperament sehr unterschiedlich empfinden: als lauschig, als unheimlich oder als unsicher. Letztgenannte Bewertung hat der Landesbetrieb Gewässer beim Herrenweg getroffen.

Seit Wochenbeginn werden hier im Ortskern am Brenzufer in größerem Umfang Bäume gefällt. Bei den für den Hieb markierten 50 Stämmen handelt es sich fast ausschließlich um Eschen, die am Eschentriebsterben erkrankt sind. Und damit stellen sie eine Gefahr für Fußgänger dar. Gesunde Gehölze seien nur in Ausnahmefällen von der Pflegemaßnahme betroffen, versichert man beim Regierungspräsidium Stuttgart. Die Eingriffe seien mit den zuständigen Naturschutzbehörden abgestimmt.

Eine Woche Komplettsperrung

Während der Zeit der Baumfällarbeiten ist der zwischen Brenz und Bahnlinie führende Herrenweg komplett gesperrt. Bis Freitag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Es werde am Herrenweg aber auch nachgepflanzt, versichert man beim Landratsamt, wo die untere Naturschutzbehörde angesiedelt ist.

Gedacht wird an die amerikanische Grauesche, welche nach dem Einschlag an lichten Stellen gesetzt werden soll. Sie gilt als besonders unempfindlich gegen stehendes Wasser.