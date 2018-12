Bolheim Totschlag-Prozess: Alle drei Haupttäter müssen in Haft

Bolheim / Andrea Königl

Die Angeklagten, die zum Tatzeitpunkt für eine Bolheimer Firma tätig waren, wurden zu Freiheitsstrafen von sieben und zwei Mal sechs Jahren verurteilt.

Die Krebserkrankung seiner Frau hatte Vladimir O. nach Deutschland geführt. Hier wollte er genügend Geld für eine Therapie verdienen. Stattdessen kam der 51-jährige Ukrainer in der Nacht auf den 13. November 2017 auf dem Erdinger Kinoparkplatz bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit Arbeitskollegen zu Tode. Fünf Männer im Alter zwischen 22 und 48 Jahren hatten sich dafür in den vergangenen Wochen vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Landshut zu verantworten. Opfer wie Täter waren allesamt angestellt bei der Bolheimer Zeitarbeitsfirma EVB.

Das Urteil: Kein Totschlag

Am Mittwoch wurden die drei Haupttäter, die dem Ukrainer und zwei Arbeitskollegen Schläge verpasst hatten, wegen Körperverletzung mit Todesfolge, gefährlicher Körperverletzung und Teilnahme an einer Schlägerei zu Freiheitsstrafen von sieben beziehungsweise zwei Mal sechs Jahren Haft verurteilt. Zwei weitere Angeklagte, die bei dem Drama die Rollen des Fahrers und des Lotsen innegehabt hatten, wurden wegen Beihilfe zu jeweils zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Vorsitzender Richter Markus Kring ging davon aus, dass die Angeklagten sicher nicht mit Tötungsvorsatz nach Erding gefahren seien, wo die späteren Opfer ein Firmenfahrzeug besetzt hielten, um zu ihrem Lohn zu kommen. Für Kring stand aber fest, dass Gewalttätigkeiten aber von Anfang an mit einkalkuliert gewesen seien. „Eine rein verbale, friedensstiftende Mission erscheint unplausibel.“

Staatsanwältin Nina Wittig forderte für die drei Haupttäter eine Verurteilung wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge, gefährlicher Körperverletzung und der Teilnahme an einer Schlägerei zu Freiheitsstrafen von elf Jahren bzw. zwei Mal neun Jahren. Für den Fahrer und den Lotsen sah sie wegen Beihilfe eine Freiheitsstrafe von jeweils vier Jahren für angemessen.

Zu völlig anderen Ergebnissen war die Verteidiger gekommen. Die Verteidigerin des Haupttäters plädierte auf Notwehr; ihr Mandant sei von dem Ukrainer angegriffen worden. Für die weiteren Haupttäter forderten die Verteidiger lediglich eine Verurteilung wegen Beteiligung an einer Schlägerei und Freiheitsstrafen, die zur Bewährung auszusetzen seien.

Im Zuge der Beweisaufnahme war deutlich geworden, dass es durchaus gängige Praxis der Bolheimer Zeitarbeitsfirma war, lästig gewordene Mitarbeiter, die etwa auf ihrem vollen Lohn beharrten „trickreich“ loszuwerden. Er habe die immer an Bahnhöfen aussetzen müssen, hatte der Haupttäter dem Gericht berichtet.

Am Rand des Prozesses war sogar gemutmaßt worden, dass die Angeklagten betreffs der drei renitenten Kollegen in dem besetzten Auto Anweisungen aus dem Bereich der Geschäftsführung erhalten haben. Der Personalleiter der Bolheimer Zeitarbeitsfirma wollte davon vor Gericht nichts gewusst haben, der Geschäftsführer hatte von seinem Aussageverweigerungsrecht als Beschuldigter Gebrauch gemacht – gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Anstiftung zur Körperverletzung. Die Kammer ging von „einigen Telefonaten“ zwischen Geschäftsführung und Angeklagten aus; ob es Anweisungen gegeben habe, so Kring, müsse offen bleiben, habe bei dem abzuurteilenden Sachverhalt aber auch keine Rolle gespielt. Zumindest die Stellen von Fahrer und Lotse bei der Zeitarbeitsfirma scheinen längst wieder besetzt zu sein.

Verteidiger und Mandanten

Verteidiger Thomas Novak berichtete, dass sein Mandant Ugis B. vor dem Nichts stehe. Sein Haus in der Heimat, das er sich über Jahre hinweg erarbeitet habe, sei gepfändet worden. Und der wenige Besitz, den er hier in Deutschland bei sich gehabt habe, sei wohl von seinen Zimmernachfolgern in der Arbeiterunterkunft in Beschlag genommen worden.

Laut Verteidiger Dr. Thomas Krimmel verhält es sich bei Peteris Z. nicht anders – „sein Pech war, dass er als einziger wusste, wo das besetzte Firmenfahrzeug stand und dies aufgrund sprachlicher Barrieren nicht erklären konnte“. Der 38-Jährige trug während der fünf Verhandlungstage ausschließlich ein dunkelblaues Sweatshirt mit der Aufschrift des Paketdiensts.