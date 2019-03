Nach 25 Jahren Mitgliedschaft im Vorstand der Kreisjägervereinigung trat Jürgen Bohnert aus Altersgründen zurück.

Mit der Verdienstnadel der Sonderstufe in Gold des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg wurde Kreisjägermeister Jürgen Bohnert im „Schwarzen Beck“ in Dettingen aus Anlass seines Abschiedes ausgezeichnet. Bohnert trat nach 25-jähriger Mitgliedschaft im Vorstand der Kreisjägervereinigung (KJV) und einer 17 Jahre währender Arbeit als Vorsitzender der Vereinigung aus Altersgründen zurück. Seine Nachfolge tritt Bürgermeister Michael Stütz (Königsbronn) an.

Bezirksjägermeister Jochen Sokolowski vom Landesverband heftete Bohnert unter dem Beifall der 250-köpfigen Versammlung die hohe Auszeichnung ans Revers. In seine Amtszeit fällt der Bau der modernen Schießanlage im Heidenheimer Katzental, der Ausbau des Schrotschießstandes in Oggenhausen, der Erwerb des früheren Homöopatenhäusles als Treffpunkt und Übungslokal für die Jagdhornbläsergruppe, die Ausrichtung des Jagdhornbläsertreffens Baden-Württemberg in Heidenheim und der Zuwachs um weitere 100 Mitglieder. Die Bläsergruppe der KJV, der Bohnert als aktives Mitglied angehört, würdigte die Verdienste ihres Mentors mit der Ehrenfanfare aus 12 Parforcehörnern.

Bohnert dankte bewegt und versicherte der Versammlung, dass ihm die Arbeit für die KJV „zu 99 Prozent“ Freude bereitet habe. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Ulrich Bischoff, der über Jahrzehnte hinweg die Pressearbeit besorgte, außerdem Ausbilder und Prüfer war und nun gleichfalls Abschied nahm. Seine Nachfolge tritt Anne Schneider aus Gerstetten an, die sich mit deutlicher Stimmenmehrheit gegen ihren Mitbewerber Andreas Clement aus Söhnstetten durchsetzen konnte. Abschied nahmen außerdem die Hegeringleiter Bernd Kanetzki, Georg Röhm und Karl-Heinz Peischl, außerdem Jugendobfrau Alexandra Osthold, die jedoch in gehobener Funktion für den Bezirk Nord-Württemberg der Jägerei erhalten bleibt.

Für seine 60-jährige Mitgliedschaft im Landesjagdverband wurde am Karl Kienle (Königsbronn) gewürdigt. Für 50 Jahre wurden geehrt: Hermann Lindenmaier (Sontheim), Eugen Mutschler, Hans-Günther Stahl (beide Herbrechtingen) und Dr. Ulrich Zwissler (Gerstetten). Treuenadeln für ihre 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Peter Kehrle (Heidenheim), Walter Lanzinger (Giengen), Volker Riedel (Schnaitheim), Hans Rösch (Zang), Hans-Günther Sturm (Herbrechtingen) und Hermann Traub (Königsbronn). Weitere 12 Jäger wurden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Neu im Amt sind: Anna Badmann (Biotop und Landschaft), Frieder Heer (Schießobmann), Steffen Todt (Jugend) und Florian Hofmann (Justitiar). Ulrich Bischoff