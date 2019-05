Nahezu 80 Delegierte und Vertreter der Wehren des Landkreises kamen zur Kreisverbandsversammlung in der Nattheimer Gemeindehalle zusammen.

Die Aufgaben werden nicht weniger: Neue Verordnungen und gesetzliche Vorgaben sind nur zwei Themen, die auch vor den Freiwilligen Feuerwehren nicht Halt machen. Hier steht jedoch der Verband den Wehren mit Rat und Tat zur Seite – und dass der Kreisfeuerwehrband Heidenheim auch im vorigen Jahr wieder ein zuverlässiger Partner für die Wehren im Kreis war, belegte Verbandsvorsitzender Uli Steeger in seinem Jahresbericht.

Hinsichtlich der Mitgliederzahlen stellte Steeger fest, dass der Personalstand bei den Jugendfeuerwehren, Einsatz- und Altersabteilungen in den vergangenen Jahren trotz Abweichungen nach oben oder unten konstant geblieben sei. „Der aktuelle Stand der Mitgliederzahlen sieht somit im Augenblick noch beruhigend aus. Hoffentlich erfahren wir in den kommenden Jahren keine Entwicklung zum Negativen“, so Steeger. Positiv sehe er den Anstieg des Personalstands bei den Jugendfeuerwehren, was aktuell ein allgemeiner Trend in Baden-Württemberg sei.

Als tolles und wertvolles Projekt beschrieb Steeger eine Aktion der Heidenheimer Zeitung, bei der in einer Sonderserie seit März alle Gemeindefeuerwehren und Werkfeuerwehren, aber auch die Kreisjugendfeuerwehr und die Altersabteilungen vorgestellt werden. Aber auch der Verband selbst sei in Sachen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aktiv: Ein seit 2017 bestehendes Team präsentiert das Wirken der Feuerwehren bei Übungen, Einsätzen und Veranstaltungen in der Öffentlichkeit. Dabei hätten Großeinsätze wie der Brand bei Edelmann 2018 das Team vor besondere Herausforderungen gestellt. Aber auch diese nicht alltäglichen Ereignisse an den Einsatzstellen habe das Presseteam sehr professionell abgearbeitet, so der Vorsitzende.

Am Ende des Jahres gab es in der Führung des Presseteams eine Änderung: Fachgebietsleiter Dennis Straub (Heidenheim) hatte sein Amt niedergelegt. Zu seinem Nachfolger wurde Michael Salwik (Herbrechtingen) durch den Verbandsauschuss bestellt.

Erste Frau im Vorstand

Neben etlichen Aktivitäten im Jahr 2018 gab es auch einen Wechsel in der Vorstandschaft des Verbands. So wurde als Schriftführerin und erste Frau im Vorstand Marianne Hartmann aus Nattheim gewählt. Mit den stellvertretenden Vorsitzenden Hans-Frieder Eberhardt (Burgberg) und Thomas Joos (Nattheim) ist die neue Vorstandschaft um den Vorsitzenden Uli Steeger nun bereits seit einem Jahr im Amt. Seit April ist Marcus Bremer aus Niederstotzingen der neue Vertreter der Bürgermeister im Verbandsausschuss. Bremers Vorgänger Olaf Bernauer, ehemals Bürgermeister von Steinheim, dankte dem Verband in einem Grußwort für die Zusammenarbeit.

Unter viel Applaus wurde der überraschte Uli Steeger von Kreisbrandmeister Rainer Spahr für seine Verdienste mit der höchsten Auszeichnung in Baden-Württemberg, der Ehrenmedaille in Gold des Landesfeuerwehrverbands, gewürdigt.

Die musikalische Umrahmung der Versammlung übernahm der Spielmannszug der Feuerwehr Giengen um Kreisstabsführer Frank Ratter.