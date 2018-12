Steinheim Hochwasserschutz: Zu teuer und ohne Konzept?

Steinheim / Christine Weinschenk

Der Steinheimer Gemeinderat nahm jetzt Stellung zum Haushaltsplan 2019 und verabschiedete ihn einstimmig.

Die Schwerpunkte für 2019 sind klar: Schaffung von Bauland, die Sanierung von Straßen, der Hochwasserschutz sowie die Sanierung der Grundschule. Mehrfach war der Haushaltsplanentwurf vom Steinheimer Gemeinderat in den vergangenen Wochen bereits diskutiert worden. Nun nahmen die Fraktionen dazu Stellung.

Die geplante Neuverschuldung in Höhe von 4,5 Millionen Euro müsse differenziert betrachtet werden, so Gottfried Braun von der Freien Wählervereinigung. Allein 2,8 Millionen Euro seien für den Grunderwerb zur Schaffung von Wohnbau- sowie Gewerbeplätzen vorgesehen. „Diese Mittel fließen beim Verkauf der Grundstücke zum großen Teil in den Haushalt zurück.“ Es handle sich nur um eine Zwischenfinanzierung. Wichtig sei ein Dorfentwicklungsplan. Denn: „Wir müssen weg von der willkürlichen Bebauung unseres Ortskerns und hin zu einer konzeptionellen Gestaltung.“

Steigende Personalkosten

Die steigenden Personalkosten der Gemeinde – in den vergangenen zehn Jahren von 3,6 auf 5,9 Millionen Euro – betrachtet die Fraktion ebenfalls differenziert. So seien mit den Ausgaben auch die Aufgaben gestiegen. Gute Kinderbetreuung sei nicht zum Nulltarif zu haben und ihr Ausbau die Hauptursache für die steigenden Kosten. „Ein vielfältiges Angebot bedeutet mehr Kindergartengruppen und dadurch mehr Raum- und Personalbedarf.“

Die Freie Wählervereinigung begrüße es, dass die Mittel für die Sanierung und Unterhaltung von Straßen und Feldwegen aufgestockt wurden. Explizit benannte Braun die Albuch- sowie Mörikestraße. „Dieses Thema wird uns noch über viele Jahre beschäftigen.“

Auch Guido Rieberger von der CDU-Fraktion betonte die Notwendigkeit der Bereitstellung von Bauland auf Grundlage eines Konzeptes zur Dorfentwicklung. Die Schulden seien temporär und belasteten den Haushalt bei der momentanen Zinslage nur gering. Rieberger sprach sich für eine dezentrale Unterbringung der zugewanderten Menschen auf dem Ziegelhof aus. Auch dafür benötige die Gemeinde Wohnraum.

Die Investitionen in die Hillerschule hält man fraktionsübergreifend für notwendig, um den Schulstandort attraktiv zu erhalten. „Leider können wir uns hier jetzt nicht zurücklehnen“, so Rieberger. Eine bessere Ausstattung mit digitaler Infrastruktur und Technik sei notwendig. Grundsätzlich gehöre eine moderne Internetversorgung aller Bürger mittlerweile zur Grundversorgung. „Den Gemeinden wird in den nächsten Jahren nichts anderes übrig bleiben, als hier viel Geld auszugeben.“

„Kein 100-prozentiger Schutz“

In Sachen Hochwasser könne es keinen 100-prozentigen Schutz geben. Man brauche keinen weiteren Staudamm Wental, der mit einer unnötigen Pegelmessanlage ausgerüstet wurde. Das sei Geldverschwendung. Man müsse seine Hausaufgaben in Sachen Unterhalt und Ausbau des bestehenden Kanalnetzes erledigen. „Regelmäßige Kanalreinigung und Kontrolle der Ablaufschächte müssen Routine werden.“

Gut und richtig nannte auch Thomas Walcher vom Arbeitnehmerblock die Erweiterung des Angebots an Kindergärten und Schulen. Dennoch gehe dies auch mit einer Erhöhung der Kosten für die Erhaltung sowie Personal einher. „Wir möchten vermeiden, dass die Gemeinde durch hohe fixe Kosten in der Zukunft keinen angemessenen Handlungsspielraum mehr hat.“

In Sachen Hochwasserschutz fehlt dem Arbeitnehmerblock der rote Faden. „Wir haben den Eindruck, dass die Fachleute Maßnahmen mit Kosten in zweistelliger Millionenhöhe vorschlagen und Möglichkeiten, die zu einem Bruchteil umsetzbar sind, außer Acht lassen.“ Die derzeit im Raum stehenden Lösungen seien in Anbetracht des Aufwandes und der Kosten erschreckend und nicht akzeptabel.

Gemäß Haushaltsplan sollen rund 3 Millionen Euro an neuen Krediten aufgenommen werden. „Beim derzeitigen Zinssatz ist es verlockend, Investitionen zu tätigen“, so Walcher. Zu beachten seien bei allen Investitionen jedoch auch die Folgekosten, wie Reinigung und Unterhalt, da diese die geringeren Anschaffungskosten oftmals deutlich überschreiten.