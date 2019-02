Königsbronn Ein Trip durch die komplexe Welt der Forschung

Eröffnung des zweiten Industriemuseums und weitere SHW-Demo

Ulrich Knöller, Vorsitzender des Kulturvereins, würdigte die Arbeit der zahlreichen Helfern, die an vielen Stationen ehrenamtlich tätig seien und es so ermöglichen, dass in Königsbronn diverse historische Kleinodien – wie Pfefferursprung, Pfisterei oder Museumscafé – erhalten bleiben.

Das Restaurieren des Flammofens sei so weit gediehen, dass am Donnerstag, 30. Mai, die Eröffnung als zweites Industriemuseum in Königsbronn erfolgen könne, so Knöller. Eine Vision für die Nutzung des ab Herbst zum Herrichten vorgesehenen Wohnhauses neben der Feilenschleiferei gehe dahin, dort mit einer Brauerei eine alte Königsbronner Tradition weiterleben zu lassen. Ende des Jahres werden beim Friedhof in Itzelberg die Mauer und die Kapelle wieder in neuem Glanz erstrahlen. Willkommen seien natürlich auch stets neue Helfer.

Zur Teilnahme an der zweiten Demo (Donnerstag, 28. Februar, 13 Uhr, ab Sportplatz) wegen der Schließung der SHW HPCT rief Bürgermeister Michael Stütz auf: „Zeigen Sie Solidarität.“ Außerdem wies Stütz darauf hin, dass im Rathaus Unterschriftslisten für die Petition ausliegen und empfahl rege Beteiligung.