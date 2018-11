Hermaringen Hermaringen bekommt nun doch ein E-Auto

Hermaringen / Brigitte Malisi

In der jüngsten Sitzung wurden Zweifel ausgeräumt: Die Gemeinde will nun das Angebot der Stadtwerke Ulm annehmen.

Jetzt kommt also doch ein E-Bürgerauto. In der letzten Sitzung hatte ein Teil der Gemeinderäte noch gezögert, obwohl das Angebot der Stadtwerke Ulm allgemein auf viel Zustimmung gestoßen war. Zwei Knackpunkte hatten für Verunsicherung gesorgt: Zum einen wurde befürchtet, dass man sich die Konkurrenz zu den Gemeindewerken quasi selbst in den Ort hole, zum anderen wollte man die Frage klären, ob man ähnliche Rabatte, wie sie die SWU ihren Kunden gewährt, auch selbst anbieten könnte und wer diese bezahlt.

Bürgermeister Jürgen Mailänder kam nun mit neuen Details in die Sitzung am Donnerstag. Der Aufsichtsrat der Gemeindewerke und deren kaufmännischer Kooperationspartner, die Stadtwerke Giengen, hatten Alternativen durchgerechnet. Eine ganz eigene Lösung, um jede Konkurrenz auszuschließen, habe sich als viel zu teuer erwiesen. Dafür müsste nicht nur eine E-Ladesäule selbst gebaut, sondern auch ein eigenes Abrechnungssystem installiert werden. Unter dem Strich würden innerhalb von drei Jahren Kosten in Höhe von 35 000 Euro entstehen, so Mailänder. Also kein Vergleich zu den Kosten von rund 10 000 Euro im gleichen Zeitraum, dass das Angebot der SWU kostet. Die Gemeindewerke wären außerdem bereit, ihren Stromkunden den gleichen Bonus für die Nutzung des E-Bürgerautos einzuräumen, wie die SWU. Mit allzu hohen Kosten rechne man dabei nicht, so Mailänder. In Gerstetten, das fünfmal größer sei als Hermaringen, gebe es für das E-Auto bisher lediglich 19 registrierte Benutzer.

Während für alle anderen Räte mit diesen Details die Zweifel ausgeräumt waren und sie sich eindeutig für die Zusammenarbeit mit der SWU aussprachen, war Hans Ott (CDU-FWG) nicht überzeugt. Herstellung und Entsorgung der Akkus würden für Umweltprobleme sorgen, so dass ihn das Umweltschutzargument für das E-Auto nicht überzeuge. Vielleicht sollte man weitere technische Entwicklungen abwarten.

Dem widersprach Hans-Dieter Diebold (WDA). Auch wenn das E-Auto nur bedingt ökologisch sei, so sei es ein „Baustein für Hermaringer Bürger in Sachen Mobilität“. Die ein oder andere Familie könne vielleicht so sogar auf ein Zweitauto verzichten. „Es geht auch darum, ein Auto zu teilen“, das finde sie attraktiv, bekräftigte auch Ute Laib (UBV). Und Ute Kölbl verwies darauf, dass man günstiger wohl nicht an eine E-Ladesäule kommen werde.

Der Standort für die Ladesäule an dem das E-Bürgerauto, aber auch andere E-Autos geladen werden können, wurde auf einem Parkplatz auf dem Rathausgelände festgelegt.